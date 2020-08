Behavox récompensé pour sa « Meilleure solution d'IA »





Behavox, qui fournit l'unique plateforme d'exploitation de données au monde basée sur l'IA permettant aux entreprises d'agréger, d'analyser et d'agir sur l'ensemble de leurs données, a annoncé aujourd'hui avoir été reconnu comme la « Meilleure solution globale d'IA » par AI Breakthrough, une organisation leader de connaissance des marchés qui repère les meilleures entreprises, technologies et produits sur le marché mondial actuel de l'intelligence artificielle.

Behavox est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de conformité aux réglementations financières qui permet aux entreprises de prévenir les effets débilitants ou préjudiciables à la marque pouvant mettre un terme aux activités de l'entreprise. Behavox découvre rapidement et de manière précise les risques cachés dans une entreprise, avant qu'il ne soit trop tard. Il détecte les « vrais résultats positifs » avant qu'ils ne se traduisent par des amendes ou des perturbations des revenus.

« Cette reconnaissance revient à nos talentueux ingénieurs produits et à nos scientifiques qui travaillent sans relâche, jour après jour, pour perfectionner notre solution basée sur l'IA proposée à notre clientèle mondiale », a déclaré Erkin Adylov, fondateur et CEO de Behavox. « Les entreprises sont aujourd'hui confrontées à des obstacles complexes dans le contexte d'une pandémie imprévisible. L'environnement de travail actuel crée une carte des risques décentralisée et la menace de mauvais comportements est plus élevée que jamais. Les solutions d'IA de Behavox repèrent et quantifient les risques rapidement et de manière précise ».

Behavox a été cautionné pour sa suite complète de solutions d'intelligence artificielle permettant aux entreprises de gérer la conformité, le comportement des employés, la gestion de la relation client et les risques réglementaires et financiers. C'est la deuxième année consécutive que cette entreprise en pleine croissance est primée par AI Breakthrough ; en 2019, Behavox Voice a été sélectionné comme lauréat du prix « Meilleure utilisation de l'IA en biométrie vocale.

Les « AI Breakthrough Awards » récompensent l'excellence et reconnaissent l'innovation, le travail sans relâche et le succès dans une série de catégories liées à l'IA et à l'apprentissage machine, notamment les plateformes d'IA, l'apprentissage en profondeur, la robotique intelligente, la veille économique, le traitement du langage naturel, les applications d'IA spécifiques à l'industrie et bien d'autres encore. Le programme de cette année a réuni plus de 2 000 nominations provenant de plus de 15 pays différents.

La plateforme d'exploitation de données de Behavox, alimentée par l'IA / AM, permet aux entreprises d'agréger, d'analyser et d'agir sur toutes leurs données internes. Les entreprises peuvent découvrir les abus de marché, les conflits d'intérêts et bien d'autres scénarios du respect de la conformité, dans plusieurs langues et sur plusieurs canaux de communication, ce qui fait de Behavox la solution multilingue la plus complète adaptées aux multinationales.

A propos de Behavox Ltd.

Behavox est la principale plateforme d'exploitation de données de bout-en-bout qui permet aux organisations de regrouper et d'analyser des données, et de prendre des mesures en fonction de celles-ci. Société technologique à forte croissance, notre mission est d'organiser et de rendre utiles toutes les données de communications de la planète. Grâce à des analyses avancées et à l'apprentissage-machine, Behavox est le point de contact unique de votre organisation en matière de données internes.

Behavox, fondé en 2014, a son siège à New York, et des bureaux à Londres, Singapour et Montréal. Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici.

