Nomad conclut une entente visant à faire l'acquisition d'une redevance sur la Mine d'or Moss en Arizona





MONTRÉAL, le 24 août 2020 /CNW/ - Redevances Nomad Ltée (« Nomad » ou la « Société ») (TSX: NSR) (OTCQX: NSRXF) a le plaisir d'annoncer la signature d'une entente définitive visant à acquérir la totalité des actions en circulation de Valkyrie Royalty Inc., une société de redevances à capital fermé (« Valkyrie » ou le « vendeur ») qui détient une redevance sur le rendement net de la fonderie (la « redevance ») visant la mine d'or Moss (la « mine Moss » ou la « propriété ») située en Arizona aux États-Unis (la « transaction »), pour une contrepartie totale d'environ 7,6 millions $ (le « prix d'acquisition »). Sauf indication contraire, tous les montants présentés dans ce communiqué sont exprimés en dollars américains.

Vincent Metcalfe, chef de la direction de Nomad, a commenté la transaction : « La mine Moss génère d'importants flux de trésorerie de sa production d'or et d'argent; elle présente un potentiel d'exploration considérable à l'échelle du district et est située dans une juridiction stable. En ajoutant cette redevance à ses actifs, Nomad continue de diversifier son portefeuille et de renforcer sa présence mondiale en ajoutant l'Arizona à sa liste de juridictions. »

Joseph de la Plante, chef des investissements de Nomad, a commenté la transaction : « Nous sommes très heureux d'accueillir plusieurs nouveaux actionnaires de Nomad qui pourront profiter d'une liquidité accrue, d'un meilleur accès au capital et d'un grand nombre de transactions en préparation alors que nous poursuivons notre croissance.

Northern Vertex Mining Corp. (« Northern Vertex ») est l'exploitant de la mine Moss, qui cible une production de 55 000 à 65 000 onces d'équivalent or par année. Northern Vertex réalise présentement un programme de forage de 60 000 pieds qui a pour but de prolonger la durée de vie de la mine au-delà de 10 ans.

L'acquisition de la redevance procure à Nomad :

Une redevance visant une mine d'or en production dans une juridiction de premier plan;

Des flux de trésorerie immédiats générés par une mine d'or conventionnelle à faible coût, avec fosse à ciel ouvert et traitement par lixiviation en tas, qui présente un grand potentiel d'accroissement de la production;

Un excellent potentiel d'expansion des ressources grâce à l'exploration agressive à l'échelle du district;

Une plus grande exposition à l'or et à l'argent.

La redevance est constituée d'une redevance de 0,5 à 3,0 % du rendement net de la fonderie (Net Smelter Return ou « NSR ») sur tous les métaux et minéraux produits de certains claims spécifiques de la propriété, comme suit :

Une redevance NSR de 1,0 % sur certains claims concédés par lettres patentes, sans aucune autre redevance au sein de la propriété.

Une redevance NSR dérogatoire de 0,5 % sur toute la production de la propriété découlant de ces claims concédés par lettre patentes, assujettie à d'autres droits de redevances.

Une redevance NSR de 3 % sur toute production issue de 63 claims non concédés par lettres patentes de la propriété et des terres publiques situées à l'intérieur d'un mille du périmètre extérieur de la limite actuelle des claims qui forment la propriété.

La mine Moss est située en Arizona, aux États-Unis, et est en production depuis 2018. La mine Moss est une mine d'or-argent à ciel ouvert, avec un ratio de découverture favorable d'environ 1,85 : 1 (stérile : minerai) et des distances minimales de transport jusqu'à l'usine de concassage. Le minerai est traité par concassage, agglomération et lixiviation en tas, suivis par le traitement à l'usine de récupération des métaux de type Merrill Crowe sur le site et à l'affinerie pour produire des lingots d'or et d'argent. L'étude de faisabilité publiée en 2015 prévoyait un débit de traitement à la mine Moss de 5 000 tonnes par jour (tpj), toutefois depuis la mise en service, le débit de traitement est nettement plus élevé en raison du rendement exceptionnel de l'usine de concassage et de l'équipe opérationnelle, qui a d'ailleurs établi un record de 13 000 tonnes traitées en une journée. Le potentiel de croissance par l'exploration à la mine Moss est excellent puisque le gisement reste ouvert à l'expansion des ressources latéralement (aux deux extrémités) et en profondeur. Le 6 août 2020, Northern Vertex a annoncé une production mensuelle record de 4 218 onces d'or et 37 171 onces d'argent produites, marquant la quatrième hausse consécutive de la production mensuelle pour la mine Moss.

Conformément aux modalités de l'entente définitive, Nomad émettra 7 400 000 actions ordinaires aux actionnaires du vendeur en règlement intégral du prix d'acquisition. Red Cloud Securities Inc. agit comme conseiller financier auprès de Valkyrie dans le cadre de cette transaction.

La transaction devrait être clôturée en septembre 2020 et demeure assujettie à certaines conditions, y compris, sans s'y limiter, l'approbation des actionnaires du vendeur et l'approbation de la Bourse de Toronto. Des actionnaires détenant environ 51 % des actions en circulation du vendeur ont conclu des conventions de soutien et de vote en faveur de la transaction.

PERSONNE QUALIFIÉE

Le contenu technique du présent communiqué a été révisé et approuvé par Gustavo Durieux, Géo., M. Sc. A, à titre de personne qualifiée.

À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de 11 actifs se composant de redevances, de flux et de prêts d'or, dont cinq se rapportent à des mines qui sont actuellement en production. Nomad prévoit croître et diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances d'or et d'argent supplémentaires, actuellement en production ou qui le seront à court terme. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué peuvent être réputés des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés dans le présent communiqué qui ne sont pas des énoncés de faits historiques et qui font référence à des évènements ou à des développements que Nomad prévoit sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas forcément, signalés par l'emploi de mots comme « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « projette », « potentiel », « prévus » et d'autres expressions semblables, ou se rapportent à des évènements ou à des conditions qui « se produiront » ou qui « pourraient » ou « devraient » se produire, notamment, la satisfaction de toutes les conditions préalables à la clôture de la transaction. Bien que Nomad soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne garantissent pas les résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, citons notamment : l'impossibilité de satisfaire aux conditions préalables à la clôture de la transaction, l'impossibilité d'acquérir des redevances et de financer des flux de métaux précieux, les prix de l'or, les droits à des redevances et à des flux de Nomad, l'accès à des consultants qualifiés, les résultats d'activités d'exploitation, d'exploration et de développement miniers des propriétés en regard desquelles Nomad détient une redevance ou un flux de métaux, les risques non assurés, l'évolution de la réglementation, les vices de titres, la disponibilité de la main-d'oeuvre, du matériel et de l'équipement, les délais d'obtention des approbations gouvernementales ou judiciaires, le rendement réel des installations, de l'équipement et des procédés par rapport aux spécifications et aux attentes, les impacts environnementaux imprévus sur les coûts d'exploitation, les prix sur le marché, l'accès soutenu à des capitaux et du financement, la conjoncture économique et commerciale générale ainsi que les conditions générales sur les marchés. Nomad met en garde le lecteur à l'effet que la liste de facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui se fondent sur les énoncés prospectifs contenus dans les présentes devraient porter une attention particulière aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils sous-tendent et aux risques qu'ils comportent. Nomad est d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué. Ces énoncés sont établis uniquement en date du présent communiqué. Nomad n'assume aucunement l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, en raison d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l'exige.

