/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Ng fera une tournée virtuelle de petites entreprises dans les basses-terres continentales de la Colombie-Britannique/

9 h 45 (heure du Pacifique) ou 12 h 45 (heure de l'Est)

Couverture non restreinte

La ministre Ng fera une visite virtuelle de l'entreprise NZ Technologies inc. à Vancouver, en Colombie-Britannique.

13 h 30 (heure du Pacifique) ou 16 h 30 (heure de l'Est)

Les journalistes qui souhaitent prendre part à cette visite doivent confirmer leur présence par écrit auprès de daniel.minden@international.gc.ca d'ici 16 h (heure du Pacifique) ou 19 h (heure de l'Est) le vendredi 21 août. Ils recevront ensuite un lien qui leur permettra d'accéder à l'appel vidéo.

