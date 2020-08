Le groupe Volkswagen accorde officiellement à UL une autorisation étendue en tant que laboratoire externe de test





Le laboratoire d'UL en Allemagne figure sur la liste des laboratoires de test en chambre d'émission selon la norme PV 3942

KREFELD, Allemagne, 24 août 2020 /PRNewswire/ -- Le laboratoire de test de matériaux d'UL à Krefeld, en Allemagne, a été agréé en tant que laboratoire externe concernant les tests d'émission conformes à la méthode PV 3942 pour la validation des composants de Volkswagen. La méthode PV 3942 teste le comportement des émissions des pièces, composants et produits semi-finis pour l'intérieur des véhicules.

Le laboratoire de test des matériaux de Krefeld est d'ores et déjà agrée par le groupe Volkswagen pour les tests environnementaux, mécaniques, textiles, de surface, de comportement de combustion et de résistance aux fluides, relatifs à certaines pièces et composants intérieurs et extérieurs.

« L'extension de cette approbation de la part de Volkswagen concerne les tests en chambre selon la norme PV 3942, qui comprend les analyses chimiques et les évaluations des odeurs », a expliqué Thomas Wagner, Ph.D., directeur commercial automobile au sein de la division Materials & Supply Chain d'UL. « UL s'efforce en permanence d'étendre ses approbations relatives aux exigences en matière de test d'émission et autres tests de performance, selon les normes de test de Volkswagen et d'autres fabricants d'équipements d'origine (FEO) automobiles », a ajouté Wagner. Les normes et tests certifiés sont disponibles sur le portail fournisseur de Volkswagen, sur lequel UL figure dans la liste des laboratoires approuvés.

Le centre de test des matériaux à Krefeld offre un ensemble unique de services tout compris. Grâce à des laboratoires de test hautement spécialisés, à des méthodes de test modernes et à des bases de données complètes sur les matériaux, la division Materials & Supply Chain d'UL soutient les constructeurs automobiles et les fournisseurs de différents niveaux de l'étape de conception du produit au développement précoce, jusqu'au Processus d'approbation des pièces de production (PPAP) final, pour offrir des délais de commercialisation optimisés.

Pour en savoir plus sur les capacités de test de matériaux automobiles d'UL, rendez-vous sur www.UL.com/drive.

À propos d'UL

UL contribue à créer un monde meilleur en mettant en application les sciences afin de résoudre les défis en matière de sécurité et de durabilité. Nous inspirons confiance, en favorisant l'adoption sécurisée de nouveaux produits et technologies innovants. Tous les employés d'UL partagent cette passion consistant à faire du monde un lieu plus sûr. Tous nos travaux, qu'il s'agisse des recherches indépendantes ou du développement de normes, en passant par les tests et la certification, ainsi que la fourniture de solutions analytiques et numériques, contribuent à améliorer le bien-être mondial. Les entreprises, les industries, les gouvernements, les autorités réglementaires et le public nous font confiance pour prendre des décisions plus intelligentes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur UL.com. Pour en savoir plus sur nos activités à but non lucratif, rendez-vous sur UL.org.

CONTACT : Marlene Stezinar

Responsable du marketing ? Test et certification de matériaux

UL

Tél. : +49.2151.5370.309

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/325015/ul_enterprise_logo.jpg

Communiqué envoyé le 24 août 2020 à 03:05 et diffusé par :