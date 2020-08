VeChain présente une nouvelle solution de durabilité activée par une blockchain qui accompagne les « activités vertes » des entreprises





SHANGHAI, 20 août 2020 /PRNewswire/ -- Tandis que les comportements des consommateurs s'orientent vers des produits plus écologiques et plus durables en raison de la sensibilisation au changement climatique, les entreprises cherchent de plus en plus à intégrer une approche plus durable dans leurs activités. Les leaders du marché tels que Nike, Adidas, H&M et Amazon placent d'ores et déjà la durabilité au premier plan de leurs stratégies mondiales de produits et de marketing.

Pour aider les entreprises à se numériser et à être plus efficaces en termes de pratiques commerciales durables, VeChain, la principale plateforme de blockchain conviviale pour les entreprises, lance officiellement sa solution de durabilité activée par une blockchain. Cette solution s'appuie sur la plateforme de données à guichet unique « Blockchain-as-a-Service » BaaS, nommée VeChain ToolChaintm.

Blockchain + durabilité : garantir aux marques une efficacité et une rentabilité à long terme et fiables

Une recherche menée par le Forum économique mondial a montré que les risques auxquels les entreprises sont confrontées vont augmenter en raison des conséquences directes du changement climatique sur les activités commerciales et les chaînes logistiques. Il en a découlé des demandes de transparence sur les activités durables, pour que les régulateurs financiers et les responsables politiques proposent une législation sur la divulgation obligatoire des risques climatiques et qu'il y ait des poursuites judiciaires à l'encontre des entreprises qui ne divulguent pas les risques climatiques.

Parallèlement à cela, la majorité des clients exigent des marques qu'elles offrent des produits plus durables et ils se montrent très déterminés à changer leurs habitudes d'achat afin de contribuer à réduire l'impact négatif sur l'environnement, en particulier parmi la génération Z. Ces clients sont également enclins à acheter des produits qui ont une politique de durabilité clairement établie.

La solution VeChain de durabilité activée par une blockchain s'attache à mettre en place une approche axée sur la valeur afin que les entreprises puissent rationaliser les pratiques durables tout au long de la chaîne logistique et pendant le processus de fabrication. La technologie blockchain permet aux entreprises de présenter de manière fiable et précise leurs pratiques durables non seulement aux consommateurs, mais aussi aux régulateurs financiers et aux responsables politiques.

Les propositions de valeur offertes par VeChain ToolChaintm en termes de durabilité

La solution VeChain de durabilité activée par une blockchain s'appuie sur la plateforme « Blockchain-as-a-Service » (BaaS) de Vechain, nommée VeChain ToolChaintm. VeChain ToolChaintm se caractérise par une standardisation élevée, un coût léger et un paiement flexible sur le marché. Elle est facilement mise en oeuvre par les entreprises, tous secteurs d'activité confondus.

Qui plus est, VeChain ToolChaintm offre également des outils personnalisables et des services de marque blanche, où les entreprises peuvent mettre en place leurs services de durabilité destinés à leurs propres clients. Les principales propositions de valeur de VeChain ToolChaintm dans le secteur du développement durable sont les suivantes :

Une ferme preuve pour la chaîne logistique verte

La solution VeChain de durabilité activée par une blockchain apporte aux entreprises des pratiques durables efficaces à l'aide de modèles éprouvés pour le traitement des données par une blockchain, qui couvrent des étapes essentielles comme le recyclage , le traitement , la réutilisation , l' inspection et autres. Les marques et les détaillants seront en mesure de mieux tracer la source d'origine de leurs marchandises dans le monde entier et de veiller ainsi à ce que leurs produits aient été obtenus de manière légale, responsable et respectueuse de l'environnement.

La solution garantit que toutes les données seront fiables, immuables et cohérentes entre les différentes composantes de la chaîne logistique. Cela permet de réduire les désaccords générés par des informations divergentes ou perdues, et d'améliorer les collaborations ouvertes de manière efficace et rentable.

La transparence qu'apporte la blockchain pourrait contribuer à réorganiser entièrement tous les processus durables en associant les services basés sur le numérique et les activités sur le terrain. Les marques peuvent faire la démonstration des initiatives durables auprès du public ou rendre compte aux autorités de régulation, et donc renforcer la confiance et l'image de marque.

Les données sur les initiatives durables collectées par VeChain ToolChaintm tout au long des chaînes logistiques ou des opérations quotidiennes peuvent aider les entreprises à réduire le coût des services d'élaboration de rapports publics pour la réglementation gouvernementale, des services de notation de la durabilité pour l'image de marque verte et des services de remise d'attestation pour le financement responsable (obligations vertes, subventions financières du gouvernement, investisseurs en actions). Les entreprises auront également accès à des services tiers de premier plan mondial par le biais du réseau international de partenaires de VeChain, composé notamment de DNV GL, PwC, Deloitte, Grant Thornton , et bien d'autres, ce qui réduira considérablement le coût de certification, d'audit, d'assurances ou des services financiers de la chaîne logistique.

À titre de principale plateforme mondiale de blockchain conviviale pour les entreprises, VeChain partage avec les entreprises la vision d'un avenir fait d'entreprises vertes, et elle a acquis un savoir-faire et une technologie sophistiquée en traitant des cas éprouvés dans de nombreux secteurs d'activité. En collaboration avec ses partenaires stratégiques tels que PwC et DNV GL, VeChain vise à apporter la technologie blockchain aux entreprises de tous les secteurs.

À propos de VeChain

Entreprise de premier plan dans le domaine de la blockchain conviviale pour les entreprises, VeChain a été fondée en 2015 et vise à connecter la technologie blockchain au monde réel en fournissant aux entreprises des solutions de blockchain adaptées à leurs besoins. Grâce à VeChain ToolChaintm, une plateforme BaaS de données à guichet unique, VeChain continuera à accompagner les entreprises clientes dans leur transformation de la numérisation et concrétisera à terme la vision de l'activation de l'économie réelle.

VeChain est pionnière des applications commerciales concrètes et elle mène ses opérations internationales à Singapour, au Luxembourg, à Tokyo, Shanghai, Pékin, Paris, sur le continent américain, en Italie et à San Francisco. Grâce aux conseils de conformité professionnels prodigués par ses partenaires stratégiques, PwC et DNV GL, VeChain a noué des partenariats avec de nombreuses entreprises de premier plan dans différents secteurs, notamment Walmart China, Bayer China, BMW, BYD Auto, H&M, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G, et bien d'autres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.vechain.com

