Mary Kay Ash est nommée parmi des icônes des droits civiques, des artistes à succès et des légendes du monde des affaires dans la liste Women of the Century de USA TODAY





Pour commémorer le 100e anniversaire du 19e amendement et l'obtention par les femmes du droit de vote aux États-Unis, USA TODAY a publié la liste Women of the Century USA TODAY 100 qui répertorie les icônes féminines du monde du divertissement, de la politique, des droits civiques, des sports, des arts, de la science et des affaires qui ont eu le plus grand impact sur la société américaine au cours du siècle passé. Mary Kay Ash, chef d'entreprise légendaire et philanthrope, a été nommée parmi les lauréates.

Mary Kay Ash a fondé Mary Kay Cosmetics (aujourd'hui Mary Kay Inc.) en 1963 après une brillante carrière dans la vente. Après s'être vu refusée une énième promotion au profit d'un homme, Mary Kay met son sens des affaires à profit pour créer une entreprise par les femmes, pour les femmes. Cinquante-sept ans plus tard, les produits Mary Kay et ses conseillères beauté indépendantes sont présents dans près de 40 pays à travers le monde. Avant son décès en 2001, Mary Kay a également fondé la Mary Kay Ash Charitable Foundation, qui à ce jour a recueilli plus de 90 millions USD pour les victimes de violence domestique et la recherche sur le cancer.

« Mary Kay a toujours été en avance sur son temps », a déclaré Ryan Rogers, directeur des investissements chez Mary Kay Inc. et petit-fils de Mary Kay Ash. « Elle aurait été émue et honorée d'être nommée aux côtés des femmes incroyables qui figurent sur la liste Women of the Century USA TODAY 100. Mais la liste personnelle du « top femmes » de Mary Kay aurait été beaucoup plus longue. En effet, pour elle, chaque femme avait du potentiel. »

Parmi les autres lauréates figurent Dolly Parton, Gloria Estefan, Anna May Wong, Hillary Clinton, Michelle Obama, Eleanor Roosevelt, Rosa Parks, Billie Jean King, Oprah Winfrey, Maya Angelou ainsi que les « figures de l'ombre » que sont Mary Jackson, Katherine Coleman Johnson et Dorothy Vaughan. Les femmes ont été sélectionnées par le biais de nominations, puis leur nombre a été réduit à la suite de débats rigoureux entre des panélistes experts de tous les États du pays.

