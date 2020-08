Déclaration de la ministre Joly à l'occasion de la Fête nationale des Acadiens





Célébrons la Fête nationale des Acadiens

le 15 août 2020

À vos côtés

Cette année, le 15 août sera différent. Habituellement, les Acadiens et leurs alliés sortent dans les rues en faisant du bruit, question de célébrer la beauté et la richesse de la culture acadienne dans le cadre du Tintamarre. Toutefois, confrontés aujourd'hui à la COVID-19, nous devons festoyer autrement.

Le Tintamarre est une belle célébration, mais aussi une réflexion sur l'identité acadienne : bien enracinée dans le milieu, fière de la langue française et résiliente devant l'adversité au fil des siècles. C'est l'occasion de réfléchir à toutes les épreuves que les Acadiens ont dû surmonter et de célébrer leurs victoires.

Nous vivons une période d'anxiété et les communautés acadiennes ne sont pas épargnées. En temps de crise, les questions liées aux langues et aux cultures sont souvent reléguées au second plan. En effet, lorsque surviennent des situations exceptionnelles qui requièrent toute l'attention des gouvernements, il arrive que les obligations habituelles soient ignorées temporairement. Ce sont là des inquiétudes bien fondées; trop de communautés acadiennes ont vécu des tragédies à divers moments de leur histoire. Il faut donc demeurer aux aguets.

Ces derniers mois, le gouvernement du Canada s'est concentré sur les mesures importantes qu'il devait mettre en place pour aider les Canadiens à surmonter la crise. Ces mesures sont nombreuses : de l'aide pour aider les personnes touchées par la pandémie à payer leur loyer et mettre de la nourriture sur la table, ainsi que des initiatives pour aider nos entreprises à garder leurs employés et avoir plus de liquidités. Je tiens toutefois à vous rassurer, nous sommes toujours aussi engagés à protéger les droits linguistiques. En fait, nous sommes plus déterminés que jamais.

Voilà pourquoi, malgré la crise, nous avons pris une décision fondamentale pour l'avenir des Acadiens et des communautés linguistiques en situation minoritaire. Pour la première fois depuis l'adoption de la Loi sur les langues officielles, tous les Canadiens seront appelés à exprimer leurs réalités linguistiques lors du recensement de 2021. Cela permettra un meilleur dénombrement des ayants droit à travers l'Acadie et l'ensemble de nos régions au pays. Cela assurera un meilleur accès à l'éducation et aux services, permettant ainsi la transmission de la langue de génération en génération, contrant ainsi l'assimilation des francophones. Tel que mentionné par plusieurs, il s'agit là d'une des plus grandes avancées des dernières années en matière de droits linguistiques (avec la création de l'Université de l'Ontario français).

Nous sommes toujours aussi déterminés à moderniser la Loi sur les langues officielles et à revoir (voire créer) de nouveaux règlements afin de lui donner plus de mordant. Au cours des prochaines semaines, nous travaillerons avec les communautés afin d'atteindre cet objectif.

Même si les Acadiens ne peuvent pas célébrer dans les rues cette année, je sais que leur sentiment de fierté - envers leur langue, leur culture et leur identité - est indéfectible. Ils sont investis d'une force qui les accompagne depuis plus de 400 ans, quatre siècles marqués par des bouleversements, la répression et, finalement, leur renaissance. C'est cette même force qui va les soulever pour traverser la pandémie. Alors que les Acadiens poursuivent leur combat pour protéger leur langue et leur culture, nous serons toujours là, à leurs côtés, pour les soutenir.

