/R E P R I S E -- Avis aux médias - Mise à jour sur la COVID-19 (14 août 2020) - Des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront un breffage technique pour les médias sur la maladie à coronavirus/

Les travailleurs de première ligne jouent un rôle essentiel dans la santé des Canadiens. Aujourd'hui, l'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, a annoncé l'adoption d'une mesure...

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Nadine Girault, a confirmé aujourd'hui la mise en place prochaine au Québec d'un nouveau programme d'immigration...