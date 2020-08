VeChain annonce une solution de sécurité alimentaire par chaîne de blocs commercialisable, utilisant ToolChaintm de VeChain





SHANGHAI, 14 août 2020 /PRNewswire/ -- Pour les sociétés alimentaires, la pandémie de COVID-19 a accéléré le besoin de bâtir des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et transparentes, afin de faire face aux défis d'un marché en constante évolution. Il est désormais plus urgent que jamais de posséder un cadre adapté qui permettra une coopération efficace entre les différentes parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement. La technologie de la chaîne de blocs, connue sous le nom de « Trust Machine » (ou mécanisme de confiance), est le meilleur choix possible.

VeChain, la principale plateforme et entreprise mondiale de chaînes de blocs publiques favorable aux entreprises a officiellement lancé sa solution de sécurité alimentaire commercialisable ToolChaintm de VeChain, basée sur sa plateforme de données à guichet unique Blockchain-as-a-Service (BaaS).

Cette solution permet à la technologie des chaînes de blocs d'être déployée dans le secteur alimentaire dans les délais les plus courts par rapport à toutes les autres plateformes du secteur. La solution de sécurité alimentaire utilisant ToolChaintm de VeChain intègre la technologie de pointe et l'expérience de VeChain ainsi que des caractéristiques techniques prêtes à l'emploi, afin de répondre aux besoins les plus urgents de l'industrie alimentaire en cette nouvelle ère.

Le fait d'utiliser les chaînes de blocs dans le secteur alimentaire constitue la « nouvelle normalité »

Les préoccupations à propos de la sécurité alimentaire ont été mises en évidence à la suite de l'épidémie de coronavirus. Le comportement des clients a changé à cause de la maladie COVID-19, qui a engendré un plus grand nombre de demandes de produits sûrs et traçables. D'après une étude IBM, 71 % des consommateurs sont prêts à payer un supplément moyen de 37 % aux sociétés offrant une transparence et une traçabilité complètes.

La technologie des chaînes de blocs est en bonne position pour aborder les problèmes actuels, car elle offre des données fiables et immuables. Les données fiables et immuables constituent une composante critique en matière de transparence, de responsabilité et, ce qui encore plus important, de confiance parmi tous les participants au sein de la chaîne d'approvisionnement, depuis le fournisseur de matériaux jusqu'au consommateur final.

Cela peut s'appliquer, par exemple, dans le cas d'un rappel de denrées alimentaires exigeant des points de données stricts pour la conformité, ou le besoin pour une société de gérer plus facilement des fournisseurs multiples grâce à une collecte de données inviolable.

De plus, un récent rapport de Cointelegraph Consulting a examiné de plus près la transformation en cours dans l'industrie alimentaire, qui touche les gouvernements et les preneurs de décisions et a observé comment les solutions en matière de « chaînes de blocs et d'Internet des Objets » pourraient réduire considérablement les coûts de l'industrie alimentaire mondiale :

les plateformes IdO et de chaînes de blocs peuvent accroître la confiance, la transparence et la coordination à travers la chaîne d'approvisionnement, ce qui représente 155 milliards USD d'économies potentielles par an ;

d'économies potentielles par an ; une meilleure traçabilité pourrait favoriser les échanges internationaux de denrées alimentaires de 100 millions USD par an ;

par an ; les solutions en matière d'IdO et de chaîne de blocs pourraient créer jusqu'à 47 milliards USD d'accroissement des recettes par an.

Ainsi, associée au déploiement des dispositifs IdO pour la collecte des données, la technologie de la chaîne de blocs est en mesure de rationaliser les processus et de permettre aux sociétés de se démarquer sur un marché saturé, tout en fixant des normes communes qui façonneront les futures chaînes d'approvisionnement.

ToolChaintm de VeChain permet le déploiement rapide de la technologie des chaînes de blocs pour les entreprises

Même si de nombreuses entreprises ont essayé de mettre en place la technologie des chaînes de blocs dans leurs activités actuelles, de multiples barrières à l'entrée entravent cette mise en oeuvre. Par exemple, les entreprises sont souvent forcées de construire leurs propres applications de chaînes de blocs à partir de zéro et se débattent avec les complexités associées à cette technologie.

La plupart des plateformes et des sociétés BaaS sur le marché ne fournissent une assistance qu'aux entreprises de services d'encadrement de haut niveau (comme pour le déploiement de noeuds). Cet obstacle majeur à l'accès entrave l'adoption de la chaîne de blocs dans le secteur alimentaire. Avec ToolChaintm de VeChain, les applications de chaînes de blocs prêtes à l'emploi peuvent être déployées et mises en oeuvre rapidement, afin de résoudre les besoins réels des entreprises.

VeChain se positionne comme le catalyseur de la mise en oeuvre de technologies susceptibles d'apporter une valeur commerciale tangible aux entreprises. En utilisant des modèles intégrés, prêts à l'emploi, sur le modèle des innombrables solutions déjà déployées par les entreprises clientes, chaque entreprise alimentaire peut assurer la traçabilité du cycle de vie complet de ses chaînes d'approvisionnement, de la ferme à la vente au détail et jusqu'au client. La traçabilité peut commencer dès la culture, la transformation, l'emballage, la logistique, la vente au détail, etc.

Proposition de valeur de ToolChaintm de VeChain pour les entreprises

La solution en matière de sécurité alimentaire proposée par ToolChaintm de VeChain se caractérise sur le marché par sa standardisation élevée, ses faibles coûts et ses paiements flexibles. Plus important encore, ToolChainTM de VeChain propose également des outils personnalisables et des services de label blanc, grâce auxquels les sociétés de conseil peuvent obtenir et mettre en oeuvre le service de gestion de la sécurité alimentaire pour leurs propres clients.

La principale proposition de valeur ToolChaintm de VeChain pour les entreprises comprend :

Valeur 1 : Permettre aux entreprises d'introduire et de compléter efficacement la validation de principe de la chaîne de blocs

La solution de sécurité alimentaire basée sur la chaîne de blocs développée par ToolChaintm de VeChain peut fournir aux entreprises de l'industrie alimentaire différents modèles de traçabilité efficacement vérifiés, notamment la traçabilité de l'origine, la traçabilité transfrontalière, la traçabilité de l'ensemble du processus, et bien plus encore.

La solution recouvre une large gamme de cas d'utilisation et de sous-secteurs de l'industrie des aliments et des boissons, y compris les aliments frais, les produits laitiers, les alcools et les vins, la nourriture importée, les biens de consommation courante pour les supermarchés et la vente au détail, et bien plus encore. Les entreprises peuvent rapidement procéder à la vérification des concepts dans des délais très courts, voire immédiatement, et découvrir tout le potentiel de la technologie des chaînes de blocs pour leurs sous-secteurs respectifs.

Valeur 2 : Faciliter l'utilisation des chaînes de blocs à grande échelle, de manière rapide et rentable.

ToolChaintm de VeChain propose des outils faciles à utiliser et personnalisables. Les sociétés alimentaires peuvent facilement construire leur processus commercial exclusif par « glisser-déposer », ce qui permet de réduire considérablement leurs investissements en matière de développement, de raccourcir les délais d'exécution du projet et de permettre leur évolutivité.

Valeur 3 : Renforcer l'image de marque et la confiance des consommateurs dans les produits alimentaires.

La solution de sécurité alimentaire par chaîne de blocs développée par ToolChaintm de VeChain est en mesure d'améliorer la communication et d'accroître la satisfaction de la clientèle. Les détaillants peuvent choisir de faire participer les clients en leur donnant accès aux informations relatives aux produits et au marketing, stockées dans la chaîne de blocs. Cela permet une meilleure visibilité sur l'origine des produits, du producteur, de la qualité, etc. ; il est ainsi possible de fidéliser la clientèle et de contribuer à renforcer les relations entre les entreprises et leurs clients.

Valeur 4 : Générer la valeur des nouvelles affaires grâce aux données sur la plateforme de la chaîne de blocs

La solution de sécurité alimentaire par chaîne de blocs développée par ToolChaintm de VeChain aide les sociétés alimentaires à exploiter leur valeur grâce à des données générées par leurs propres activités. Les données immuables sur la chaîne de blocs permettent aux entreprises d'accroître l'efficacité du contrôle de conformité, de la supervision gouvernementale, de la logistique et de l'évaluation des fournisseurs, entre autres. Les entreprises auront également accès à des services tiers de premier plan grâce au réseau mondial de partenaires de VeChain, parmi lesquels DNV GL, PwC et Deloitte et de plus, cela réduira considérablement le coût de la certification, de l'audit, de l'assurance ou des services financiers de la chaîne d'approvisionnement.

En tant que principale entreprise et plateforme publique de chaînes de blocs favorable aux entreprises dans le monde, VeChain se spécialise désormais dans la traçabilité des aliments et des boissons en s'appuyant sur le savoir-faire acquis et sur une technologie sophistiquée. En rejoignant ses partenaires stratégiques PwC et DNV GL, VeChain a pour objectif d'étendre ses activités mondiales pour répondre aux besoins d'un plus grand nombre d'entreprises dans l'industrie alimentaire.

Pour en savoir plus ou pour toute demande commerciale, veuillez contacter : bd@vechain.com

À propos de VeChain

En tant que principale plateforme publique de chaînes de blocs favorable aux entreprises, VeChain a débuté en 2015 et vise à connecter la technologie de la chaîne de blocs au monde réel en fournissant aux entreprises des solutions de chaîne de blocs adaptées à leurs besoins commerciaux et à construire une plateforme d'écosystème commercial distribuée et sans confiance pour la valeur commerciale. Avec ToolChaintm de VeChain, une plateforme de données BaaS à guichet unique, VeChain continuera à promouvoir l'application à grande échelle de la technologie de la chaîne de blocs, à aider les entreprises clientes dans la transformation de la numérisation et, finalement, à réaliser la vision à long terme consistant à participer à l'économie réelle.

VeChain est pionnière parmi les applications du monde réel, avec des opérations internationales à Singapour, au Luxembourg, à Tokyo, à Shanghai, à Beijing, à Paris, en Amérique, en Italie et à San Francisco. Avec de fortes capacités de développement indépendantes et les conseils de conformité professionnelle de nos partenaires stratégiques PwC (l'un des quatre premiers cabinets d'expertise comptable au monde) et DNV GL (une société d'évaluation et de certification de premier plan au niveau mondial), VeChain a noué des partenariats avec un grand nombre d'entreprises leaders dans différents secteurs, y compris Walmart China, Bayer China, BMW, BYD Auto, PICC, H&M, ENN, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G, ASI, etc.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web officiel www.vechain.com

