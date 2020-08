AIT Worldwide Logistics renouvelle son engagement consistant à soutenir le St. Jude Children's Research Hospital®





Le fournisseur leader de solutions de chaîne logistique annonce sa participation pour la quatrième année en tant que sponsor de l'événement St. Jude Walk/Run

ITASCA, Illinois, 13 août 2020 /PRNewswire/ -- AIT Worldwide Logistics est fière d'annoncer sa participation pour la quatrième année en tant que sponsor multimarché de l'événement St. Jude Walk/Run, qui soutient le St. Jude Children's Research Hospital® dans le cadre de sa mission consistant à mettre fin aux cancers infantiles.

« Notre partenariat avec St. Jude n'est que l'une des nombreuses manières dont AIT rend aux communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons ce que nous lui devons », a déclaré Vaughn Moore PDG d'AIT. « Bien qu'il soit indéniable que la pandémie actuelle transforme considérablement nos vies ? qu'il s'agisse de la manière dont nous menons nos activités, ou de la manière dont nous restons en contact ? le virus ne pourra jamais ébranler l'engagement d'AIT consistant à faire vivre ses valeurs clés. »

Au cours du mois de septembre, qui correspond au mois de sensibilisation autour des cancers infantiles, l'équipe nationale d'AIT entend lever un minimum de 30 000 $ dans le cadre de plus de 20 événements programmés de marche ou de course, dont un grand nombre sera organisé de manière virtuelle, ainsi que dans le cadre d'autres activités en ligne ou respectant la distanciation sociale.

Quel que soit le montant soulevé par les collègues, la société s'est engagée à égaler ce montant, comme l'a déclaré Moore.

« Je suis ravi et fier de voir nos collègues se rallier, particulièrement en cette période difficile, afin de contribuer à bâtir un avenir meilleur pour les enfants et les familles dans le besoin », a-t-il ajouté.

Depuis 2017, époque à laquelle AIT a annoncé son alliance philanthropique phare aux côtés de St. Jude, les collègues d'AIT ont joint à la cause leurs amis, leur famille et les membres de leur communauté, et ont levé plus de 180 000 $ de dons.

St. Jude développe depuis 50 ans des traitements qui contribuent à accroître le taux de survie global des enfants atteints d'un cancer, passant de seulement 20 pour cent à plus de 80 pour cent. En savoir plus sur www.stjude.org/together .

À propos d'AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics aide les entreprises à croître en élargissant leur accès aux marchés du monde entier, sur lesquels elles peuvent commercialiser et se procurer des matières premières, des composants et des produits finis. Depuis plus de 40 ans, le leader de la gestion des transports basé à Chicago s'appuie sur une approche consultative pour bâtir un réseau mondial et des partenariats de confiance dans la quasi-totalité des secteurs, parmi lesquels l'aérospatial, le commerce électronique, les produits alimentaires, les gouvernements, la santé, les sciences de la vie et la vente au détail. Soutenu par des technologies conviviales et évolutives, le modèle d'affaires flexible d'AIT délivre des solutions de chaîne logistique sur mesure destinées au fret maritime, aérien et terrestre ? conformément aux délais et au budget. Grâce à des collègues experts répartis dans plus de 60 sites mondiaux en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, AIT propose des options multiservices qui incluent également le dédouanement, la gestion des entrepôts et les services haut de gamme. En savoir plus sur www.aitworldwide.com .

Notre mission

Chez AIT, nous recherchons activement les opportunités nous permettant de gagner la confiance de nos clients, en délivrant d'excellentes solutions logistiques internationales, tout en valorisant avec passion nos collaborateurs, partenaires et communautés.

