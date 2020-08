Le premier club de pilotage automobile privé d'Asie, « THE MAGARIGAWA CLUB », devrait ouvrir ses portes fin 2022 dans la région de Tokyo





Cornes & Company Ltd. a démarré la construction de THE MAGARIGAWA CLUB au printemps dernier à Minamiboso dans la préfecture de Chiba. En créant le club, Cornes envisage un club de pilotage automobile, un circuit de course et une destination vraiment uniques qui offriront des expériences inédites par rapport aux circuits déjà existants. Situé à 60 minutes de la région métropolitaine de Tokyo, de l'aéroport international de Tokyo, et de l'aéroport international de Narita, le club de pilotage exclusif permettra à ses membres de profiter d'une expérience de conduite inégalée et de vues spectaculaires sur le mont Fuji et la baie de Tokyo. En plus de son parcours de conduite unique de 3,5 kilomètres, THE MAGARIGAWA CLUB offrira des options de loisirs pour tous, et non pas uniquement pour les passionnés de voitures.

La première série de demandes d'adhésion est épuisée.

Concept

Il existe aujourd'hui quelques circuits de course, légendaires à travers le monde. Ces lieux peuvent avoir un statut emblématique et devenir une destination de choix pour les fous du volant. Cornes souhaite ajouter THE MAGARIGAWA CLUB sur la carte, et en faire une destination emblématique en créant un club de pilotage exceptionnel, de classe mondiale.

Le nom et le logo du club sont basés sur les kanji (caractères idéographiques) « <<<(magarigawa) ». Cornes espère que les membres du club de MAGARIGAWA pourront s'immerger pleinement dans le magnifique paysage naturel, de sorte à ne faire plus qu'un avec la nature et vivre des expériences qu'ils ne trouveraient nulle part ailleurs dans le monde.

Le circuit

Le circuit de pilotage a été conçu par l'équipe de Tilke Engineers & Architects, dont la renommée est mondiale. Il s'agira du tout premier circuit construit par l'équipe au Japon ; conçu à partir de zéro et présentant une ascension maximale de 20 %, une descente maximale de 16 % et une ligne droite de 800 mètres, il offrira une piste unique en son genre. Le circuit constituera un défi, mais il sera également conçu pour la sécurité, permettant aux pilotes de se concentrer sur l'expérience de conduite. Les membres pourront conduire leurs voitures sur le parcours, les entreposer sur place, et bénéficier de vérifications d'entretien avant et après la conduite. Ils pourront prendre des leçons individuelles avec des instructeurs professionnels et explorer le potentiel de leurs voitures préférées en toute sécurité. Le bâtiment des stands à température contrôlée pourra accueillir jusqu'à 36 véhicules, et d'autres services et installations seront proposés, contribuant à garantir une expérience de conduite satisfaisante.

Autres installations majeures

Le clubhouse

La conception du clubhouse combinera des éléments d'architecture traditionnelle japonaise et contemporaine. À l'intérieur du clubhouse, les membres trouveront un bar, un restaurant, un salon familial, un gymnase, une piscine de 25 m, des installations de spa et des bains thermaux naturels. À l'extérieur, ils pourront profiter d'une aire de jeux, d'un parcours pour chiens et de sentiers de randonnée.

Paddocks et entreposage à long terme pour les propriétaires

Tous les paddocks de propriétaire seront équipés d'un parking intérieur privé pouvant accueillir jusqu'à 4 véhicules et disposeront d'un plan de surface spacieux avec un coin repas, un salon et une terrasse. Il existera également une installation d'entreposage des véhicules à long terme, qui sera climatisée et hautement sécurisée. Les mécaniciens présents sur place veilleront à ce que tous les véhicules des membres soient en parfait état pour la conduite.

« Magarigawa sera un sanctuaire pour les passionnés de voitures. Les membres y disposeront d'un lieu idéal pour profiter de leur passion et la partager avec leurs amis et leur famille », a déclaré Kenzo Watari, PDG de Cornes Group.

« Le site apportera la réponse à la question éternelle : où conduire une supervoiture de 800 chevaux ? »

« La topographie extrêmement vallonnée confèrera au circuit une base étonnante et rendra le tracé absolument unique au monde », a indiqué pour sa part le Dr Carsten Tilke, directeur général de Tilke Engineers & Architects. « Bien que nous ayons déjà conçu et construit plus de 80 circuits de course à travers le monde, dont 19 circuits de Formule 1, ce projet est très spécial pour nous, et nous sommes fiers d'en faire partie.

Les pilotes profiteront de sections techniques à moyenne vitesse, ainsi que de deux lignes droites à grande vitesse sur la piste de 3,5 km, qui intègrera les normes de sécurité et environnementales les plus élevées. Ce sera idéal pour les conducteurs de tous niveaux. En tant que passionné de voitures et pilote de course moi-même, je suis impatient de faire mes premiers tours sur ce circuit incroyable et unique. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.magarigawa.com.

Vue d'ensemble

Nom : THE MAGARIGAWA CLUB

Lieu : Minamiboso, Préfecture de Chiba, Japon

Date d'ouverture : Prévue pour la fin 2022

Surface totale du site : 1 000 000 m2

Spécifications de la piste : 3,5 km de longueur, ascension maximale : 20 %, descente maximale : 16 %, ligne droite de 800 mètres, 22 virages, dénivelé de 250 m

Détails pratiques : À 60 minutes des aéroports de Tokyo et Haneda

À propos de Cornes & Company Ltd.

Fondée en 1861, Cornes & Co., Ltd. se spécialise dans l'importation et la vente de composants électroniques, d'équipements de systèmes, de machines industrielles, d'équipements de laboratoire, d'instruments scientifiques, de vêtements, de parfums, d'ustensiles de cuisine, ainsi que de cartes et publications nautiques. La société a maintenant étendu ses activités à un large éventail de domaines, y compris l'assurance non-vie et les enquêtes d'assurance maritime. Ses filiales Cornes Motors Ltd. et C.P.S. Ltd, sont des distributeurs agréés de voitures Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, Lamborghini et Porsche. Cornes Motors est le plus important concessionnaire de voitures de luxe au Japon.

