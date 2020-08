Tanla annonce des résultats financiers non audités pour le premier trimestre de l'exercice 2021





HYDERABAD, Inde, 13 août 2020 /PRNewswire/ -- Le conseil d'administration de Tanla Solutions Limited (NSE : TANLA ;BSE : 532790), a annoncé, lors de sa réunion du 12 août 2020, les résultats financiers non audités de la Société pour le trimestre clos le 30 juin 2020 pour l'exercice 2021.

Le chiffre d'affaires de 4 555 millions de roupies a augmenté de 15 % par rapport au premier trimestre de l'exercice 2020.

La marge brute de 1 053 millions de roupies a augmenté de 37 % par rapport au premier trimestre de l'exercice 2020.

Le bénéfice net de 786 millions de roupies a augmenté de 204 % par rapport au premier trimestre de l'exercice 2020.

Le bénéfice par action (BPA) de 5,17 roupies a augmenté de 196 % par rapport au premier trimestre de l'exercice 2020.

Tanla et toutes ses filiales sont exemptes de dette.

La provision de 37 millions de roupies pour la perte d'investissement dans des fonds liquides ainsi que la provision de 29,2 millions de roupies créée pour des créances douteuses au cours de l'exercice 2020 ont été reprises au cours du trimestre en cours, dans la mesure où elles ont été réalisées.

Un remboursement d'impôt de 14,4 millions de roupies a été reçu au cours du premier trimestre de l'exercice 2021.

Les intérêts créditeurs de 34,2 millions de roupies comprennent 14 millions de roupies d'intérêt sur l'impôt prélevé à la source et 20,2 millions de roupies d'intérêt sur des dépôts fixes effectués à l'HDFC Bank.

« Dans le contexte de la pandémie qui fait rage et perturbe les économies mondiales, les résultats trimestriels de Tanla vont à l'encontre des tendances. », a déclaré Uday Reddy, président et directeur général de Tanla, « Notre position unique sur le marché en tant qu'acteur de premier plan dans le secteur des communications numériques et dans le cloud a permis une croissance robuste de notre chiffre d'affaires et de notre bénéfice net à la fois en glissement annuel et trimestriel. »

Au sujet de la directive de TRAI liée au lancement commercial de services de technologie de registre distribué (Distributed Ledger Technology ou DLT) à partir du 1er septembre 2020, Uday Reddy a déclaré : « Avec le déploiement commercial de Trubloq, prévu pour le 1er septembre, cette plate-forme reposant sur la blockchain a le potentiel de devenir la référence absolue dans son domaine. Pour les régulateurs, les entreprises de télécommunications et les entreprises en général, les spams et les risques de fraude mobile peuvent être atténués et les utilisateurs finaux ont en plus le pouvoir de choisir. »

Faits saillants commerciaux

Au cours du premier trimestre de l'exercice 2021, 80 nouveaux clients se sont inscrits avec un chiffre d'affaires potentiel annuel de 800 millions de roupies, constituant un mélange sain de clients des principaux secteurs (e-commerce ; services bancaires, services financiers et produits d'assurance ; technologie éducative, télécommunication, etc.), y compris des marques établies et des startups à fort potentiel.

Tanla a décroché un contrat avec un fournisseur de services de télécommunications de premier plan à Dubaï pour le déploiement d'un système de gestion du consentement des abonnés pour les SMS promotionnels/en masse basé sur la technologie blockchain.

Faits saillants d'entreprise et autres faits saillants

Point sur le rachat

Dans le cadre de l'offre de rachat, 16,7 millions d'actions ont été offertes, soit 87,80 % de l'offre de rachat, ce qui a réduit le capital social libéré à 135,5 millions d'actions de participation à 1 roupie l'unité par rapport à 152,2 millions* d'actions de participation à 1 roupie l'unité.

Après le rachat, le nombre d'actionnaires a réduit de 3614 le nombre d'actionnaires pour atteindre un total de 47 097 au 31 juillet 2020 contre 50 711 au 12 juin 2020.

Le produit total du rachat de 1 352 millions de roupies a été versé aux actionnaires le 22 juillet 2020 et une taxe de rachat de 295 millions de roupies a été payée le 5 août 2020.

une taxe de rachat de 295 millions de roupies a été payée le 5 août 2020.



Pré-rachat (au 12 juin 2020) Post-rachat (au 31 juillet 2020) Particuliers Nbre d'actionnaires Nbre d'actions % de participation Nbre d'actionnaires Nbre d'actions % de participation Promoteurs 6 53 610 558 35,21 6 53 610 558 39,55 Banyan Investments Limited 1 21 999 824 14,45 1 21 999 824 16,23 Employés 45 8 532 785 5,6 42 8 047 835 5,94 Public 50 659 68 114 390 44,74 47 048 51 906 588 38,27 Total 50 711 152 257 557* 100 47 097 135 564 805 100

* Remarque : L'approbation de l'inscription de BSE Limited est en attente de l'inscription de 62 85 858 actions de participation attribuées le 3 avril 2020 suite à la conversion des bons de souscription.

Point sur la fusion

Le juge de l'Honorable Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) à Hyderabad a approuvé la fusion de Karix Mobile Private Limited (« Karix ») et d'Unicel Technologies Private Limited (« Unicel ») avec Tanla Corporation Private Limited (« Tanla ») le 30 juin 2020.

a approuvé la fusion de Karix Mobile Private Limited (« Karix ») et d'Unicel Technologies Private Limited (« Unicel ») avec Tanla Corporation Private Limited (« Tanla ») le 30 juin 2020. Conformément à l'ordonnance du NCLT, la date fixée pour la fusion est le 9 avril 2019.

Conformément à l'ordonnance du NCLT, Tanla sera nommée Karix sous réserve des approbations réglementaires.

À la suite de la fusion, un écart d'acquisition de 1 584 millions de roupies est désormais disponible en tant que dépense fiscale pour Tanla.

Point sur les RH

L'évaluation annuelle des employés a été effectuée et les employés ont reçu des augmentations et des promotions conformément à la politique de l'entreprise pour l'exercice 2021, ce qui a entraîné une augmentation du coût total des ressources d'environ 10 %.

Pour davantage d'informations relatives aux finances, veuillez consulter le site https://tanla.com/investors.html

Auditeurs

Auditeurs internes : Deloitte Touche Tohmastu India LLP

Auditeur légal : MSKA & Associates

À propos de Tanla

Tanla, une société basée à Hyderabad, en Inde, a été créée en 1999. Elle est un leader mondial dans son domaine et l'un des plus grands fournisseurs de communication dans le cloud, traitant plus de 200 milliards de communications d'entreprise par an. Tanla innove dans la façon dont le monde communique et relève continuellement la barre grâce à la vitesse, la facilité et la simplicité accrues de ses solutions de communication sur le cloud en adoptant des technologies de pointe telles que la blockchain, l'intelligence artificielle ou l'apprentissage automatique afin de répondre aux besoins exigeants d'une clientèle diversifiée allant des entreprises aux opérateurs de tous horizons. Tanla a toujours adopté de nouvelles technologies et possède de nombreux brevets ? y compris « Trubloq », la première pile de communication commerciale basée sur la blockchain au monde ? qui lui permettent de répondre aux préoccupations croissantes liées au spam et à la fraude. Tanla travaille avec les principaux opérateurs de télécommunications en Inde afin de créer le premier réseau de télécommunication blockchain en Inde. Tanla est une société anonyme cotée aux principales bourses indiennes (NSE : TANLA et BSE : 532790)

Sphère de sécurité

Cette présentation peut contenir des « déclarations prospectives » qui sont basées sur nos attentes, hypothèses, estimations et projections actuelles concernant Tanla Solutions Limited (la « Société »), notre secteur, les conditions économiques des marchés sur lesquels nous opérons et d'autres sujets. Ces déclarations comprennent, entre autres, des discussions relatives à notre stratégie commerciale et nos attentes concernant notre position sur le marché, nos opérations futures, nos marges, notre rentabilité, nos liquidités et nos ressources en capital. Ces déclarations sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus et dépendent d'événements et de circonstances futurs. Ces déclarations ne garantissent pas des résultats ou développements futurs et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qu'impliquent les déclarations prospectives. Les risques et incertitudes liés à ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, les risques et incertitudes concernant les fluctuations des bénéfices, les fluctuations des taux de change, notre capacité à gérer la croissance, la concurrence aiguë sur le marché des services fournis par la Société, y compris les facteurs qui peuvent affecter nos avantages en termes de coûts, les augmentations de salaire, notre capacité à attirer et retenir des professionnels hautement qualifiés, les dépassements de temps et de coûts sur les contrats à prix fixe et à durée déterminée, la concentration de la clientèle, les restrictions de l'immigration, la concentration des segments de l'industrie, notre capacité à gérer nos opérations internationales, la réduction de la demande de technologie dans nos principaux domaines d'activité, les perturbations des réseaux de télécommunication ou pannes de système, notre capacité à mener à bien et à intégrer des acquisitions potentielles, la responsabilité en cas de dommages sur nos contrats de service, le succès des entreprises dans lesquelles la Société a fait des investissements stratégiques, le retrait ou l'expiration d'incitations fiscales par le gouvernement, l'instabilité politique et les conflits régionaux, les changements réglementaires, les restrictions légales à la levée de capitaux ou à l'acquisition de sociétés en dehors de l'Inde, l'utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et les conditions économiques générales affectant notre industrie. À la lumière de ces incertitudes, entre autres, il ne s'agit pas de conclure que les résultats mentionnés dans les déclarations prospectives seront atteints. L'ensemble des déclarations prospectives repose sur les informations dont nous disposons à ce jour, et nous ne nous engageons pas à les mettre à jour pour refléter des événements ou circonstances futurs, à moins que la loi ne l'exige.

Contact : marketing@tanla.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/627459/Tanla_Solutions_Logo.jpg

