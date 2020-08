Ania Smith est nommée PDG de TaskRabbit





L'ancienne cheffe d'UberEats et d'Airbnb apportera son expérience internationale en matière d'exploitation

SAN FRANCISCO, 12 août 2020 /PRNewswire/ -- TaskRabbit, une plateforme en ligne et mobile leader de services à domicile mettant en relation des clients avec des « Taskeurs » pour les aider dans leurs petites tâches quotidiennes d'aménagement, de bricolage et d'autres types de courses, a annoncé aujourd'hui la nomination de l'ancienne cheffe d'Airbnb et UberEats, Ania Smith, au poste de PDG.

Ayant travaillé avec des sociétés de conseil leader en technologie de la consommation et en gestion, Smith apportera à TaskRabbit plus de vingt ans d'expertise stratégique et opérationnelle. Au cours de sa carrière, elle s'est centrée sur l'optimisation des marchés pour générer de la croissance, et ce notamment en exploitant des modèles de tarification et d'exploitation pour augmenter les revenus, stimuler l'acquisition de clients et améliorer l'expérience globale des utilisateurs. De plus, Ania a lancé des entreprises sur les marchés internationaux et possède une compréhension approfondie des stratégies liées à la mise à l'échelle d'activités à l'échelle mondiale.

« Nous sommes ravis d'accueillir Ania chez TaskRabbit et Ingka Group (IKEA Retail). Ania nous a impressionnés par son expérience approfondie dans les domaines de la stratégie et de l'exploitation, par sa connaissance des marchés en ligne et par sa vaste expérience dans le développement de sociétés mondiales », a déclaré le président du conseil d'administration de TaskRabbit et directeur mondial des opérations de clientèle chez Ingka Group, Tolga Öncu. « Au vu de sa passion pour la mission de TaskRabbit de faciliter la vie quotidienne des gens ordinaires, Ania est la personne idéale pour diriger la prochaine phase de croissance de l'entreprise » ajoute-t-il.

Dernièrement, Ania avait occupé le poste de responsable du service des coursiers chez UberEats, où elle a dirigé la croissance de l'offre d'UberEats aux États-Unis et au Canada. Avant son expérience chez UberEats, elle avait occupé plusieurs postes de direction chez Airbnb dans les services d'exploitation et de croissance.

Auparavant, Ania avait joué un rôle essentiel dans la croissance de Walmart eCommerce et d'Expedia, où elle occupa plusieurs postes de direction dans les services de la stratégie, de l'exploitation et du développement des activités. Elle a également géré plusieurs dossiers sur divers marchés internationaux, notamment l'organisation de lancements de produits et la création de nouvelles opportunités de revenus pour ses clients chez L.E.K. Consulting. Ania a obtenu sa maîtrise en administration des affaires (MBA) à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie et sa licence en économie et sciences politiques de l'Université du Dakota du Sud.

« Je suis honoré d'avoir l'opportunité de diriger TaskRabbit et de prendre les rênes de Stacy, qui pour moi est une source d'inspiration et un modèle à suivre pour tellement de femmes leaders », a déclaré Smith. « Stacy et toute l'équipe de TaskRabbit ont jeté les bases et construit la première plateforme de tâches en ligne et mobile du monde, et j'ai hâte de contribuer à la découverte des possibilités illimitées qu'offre l'avenir. Ensemble, nous ferons connaître TaskRabbit partout dans le monde, et ce pour aider à rendre plus facile la vie quotidienne des gens ordinaires », ajoute-t-elle.

Smith remplacera Stacy Brown-Philpot, qui avait rejoint TaskRabbit en 2013 et fut nommée PDG en 2016. Elle débutera ses fonctions chez TaskRabbit le 24 août, alors que le départ de Brown-Philpot est prévu pour le 31 août, comme annoncé précédemment.

À propos de TaskRabbit

TaskRabbit est une plateforme en ligne et mobile leader de services à domicile mettant instantanément en relation ses clients et avec des «?Taskeurs?» pouvant apporter leur aide dans une multitude de tâches domestiques du quotidien telles que le montage de meubles, les petits travaux de bricolage, l'aide au déménagement et bien plus encore. Rachetée par Ingka Group (IKEA Retail) en 2017, TaskRabbit est implantée dans des milliers de villes aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en France, en Allemagne et en Espagne. Son siège est situé à San Francisco.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1227110/TaskRabbit_CEO_Ania_Smith.jpg

