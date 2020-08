IRICoR investit de nouveau dans ExcellThera





L'investissement soutiendra un essai clinique en anémie falciforme

MONTRÉAL, le 7 août 2020 /CNW Telbec/ - IRICoR, centre d'excellence en commercialisation et en recherche dédié à la découverte de médicaments, annonce un nouvel investissement dans ExcellThera Inc., une société de médecine cellulaire et moléculaire de stade clinique, qu'il a cofondé en 2015.

L'investissement d'IRICoR a permis à ExCellThera d'obtenir le cofinancement requis en lien avec la subvention accordée par le California Institute for Regenerative Medicine (CIRM) pour mener une étude clinique de phase 1, en utilisant ECT-001, sa technologie la plus avancée, dans l'optique de traiter l'anémie falciforme sévère.

L'étude se déroulera en Californie afin de démontrer l'innocuité et la faisabilité de la thérapie cellulaire ECT-001, développée au Québec, chez des enfants et jeunes adultes atteints d'anémie falciforme sévère.

L'anémie falciforme est une maladie hématologique héréditaire qui affecte plus fréquemment les personnes d'origine africaine. Elle est causée par une mutation génétique et se caractérise par une déformation des globules rouges qui prennent une forme de faucille. Cette mutation empêche le sang de transporter l'oxygène de manière efficace à travers le corps et peut causer des obstructions de la circulation sanguine, responsables de douleurs intenses, d'hospitalisations répétées et de défaillances de plusieurs organes. On estime à environ 100 000 le nombre de personnes atteintes par l'anémie falciforme aux États-Unis et au Canada.

« Nous nous réjouissons chez IRICoR d'être partie prenante de l'histoire inspirante d'ExcellThera. Cette société cumule les succès de plusieurs programmes cliniques clés. Cette subvention majeure du CIRM est une occasion additionnelle de démontrer le potentiel thérapeutique de la technologie ECT-001 dans une autre indication importante. Une fois de plus, IRICoR a su démontrer son engagement par le soutien de l'une de ses sociétés dérivées, au bénéfice de patients atteints d'une grave maladie génétique », a mentionné Nadine Beauger, Ph.D., MBA, directrice générale d'IRICoR.

« Depuis la création d'ExcellThera, le soutien apporté par IRICoR est inestimable. Dès le départ, IRICoR a reconnu l'importance de lancer cette société dérivée pour offrir des options aux dizaines de milliers de patients qui reçoivent annuellement un diagnostic de maladies du sang. Nous sommes heureux de la confiance renouvelée d'IRICoR envers ExCellThera, comme en témoigne ce nouvel investissement. Cette présente étude constitue un nouvel espoir pour les patients atteints de formes sévères d'anémie falciforme, et qui n'ont malheureusement pas de donneur compatible leur permettant d'accéder à la greffe de cellules souches hématopoïétiques », a ajouté le Dr. Guy Sauvageau, Président et fondateur d'ExCellThera.

À propos d'IRICoR

Pôle de maturation de projets en découverte de médicaments, IRICoR est un organisme à but non lucratif basé à l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l'Université de Montréal. Le mandat d'IRICoR est d'accélérer la découverte, le développement et la commercialisation de nouvelles thérapies en cancer, immunothérapie et domaines connexes. Depuis 2008, IRICoR allie avec succès expertises d'affaires et recherche de pointe selon les standards de l'industrie. IRICoR investit et soutient des projets sélectionnés particulièrement novateurs assurant une transition efficace de la recherche fondamentale en potentielles nouvelles thérapies novatrices, par le biais de partenariats de codéveloppement avec l'industrie biopharmaceutique ou de création d'entreprises dérivées. IRICoR donne ainsi accès à des projets académiques et de l'industrie sélectionnés à son réseau d'experts et d'infrastructures de pointe en découverte de médicaments incluant un des plus grands groupes de chimie médicinale en milieu académique au Canada. Les sources de financement majeures d'IRICoR incluent le Programme des centres d'excellence en commercialisation de la recherche (CECR) du gouvernement canadien, le Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation du Québec (maintenant MEI) et des partenariats collaboratifs avec l'industrie biopharmaceutique.

Pour plus d'information : iricor.ca

À propos d'ExCellThera

ExCellThera est une société de médecine moléculaire au stade clinique fournissant des molécules et des solutions de bio-ingénierie pour amplifier le nombre de cellules souches et immunitaires afin de les utiliser dans de nouvelles thérapies curatives uniques pour les patients atteints de maladies hématologiques malignes, auto-immunes et autres. La technologie la plus avancée d'ExCellThera combine une petite molécule brevetée, UM171, et un système de culture optimisé. À la recherche de meilleurs traitements pour les patients, la société développe son portefeuille de produits et soutient les meilleurs essais cliniques.

www.excellthera.com

