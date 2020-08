Déclaration commune de la ministre Qualtrough, du ministre Hussen, du ministre Bains et de la ministre Chagger





OTTAWA, ON, le 7 août 2020 /CNW/ - L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industries, et de l'honorable Bardish Chaggar, la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Depuis le début de cette crise, nous nous efforçons de fournir aux Canadiens le soutien dont ils ont besoin alors que nous travaillons ensemble pour assurer leur sécurité et contenir la propagation de la COVID-19. Les chiffres de l'emploi d'aujourd'hui témoignent des efforts acharnés qu'ont déployés les Canadiens et de la résilience dont ils ont fait preuve face à la pandémie. Ces chiffres montrent également que notre plan fonctionne. De plus en plus de Canadiens cessent de toucher des prestations de revenu et retournent au travail.

Ces chiffres représentent un moment historique en ce qui concerne la collecte de données au Canada. En effet, c'est la première fois que des données ventilées par race et par appartenance à une minorité visible sont recueillies dans le cadre de l'Enquête sur la population active. Dans le contexte d'une pandémie en évolution, il est primordial de tenir à jour un portrait complet de notre pays et de notre économie. Statistique Canada assure la coordination des efforts avec les provinces et les territoires, et tous les ordres de gouvernement travaillent à établir des indicateurs précis et opportuns des répercussions sociales, sanitaires et économiques de la COVID-19. Pour régler un problème, il faut d'abord le cerner. C'est pourquoi la collecte de données sur la façon dont cette pandémie affecte les Canadiens d'origines différentes constitue une première étape essentielle pour comprendre les inégalités au sein de la population active. Nous savons que les meilleures décisions se fondent sur les données les plus fiables et les plus exhaustives, et notre gouvernement continuera de surveiller et de suivre l'incidence de cette situation sur les Canadiens de tous les horizons.

De nombreux Canadiens éprouvent encore des difficultés, et nous continuerons d'être là pour eux. La santé des Canadiens demeure la priorité absolue de notre gouvernement. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve et nous bâtirons un Canada meilleur, plus inclusif et plus fort. »

