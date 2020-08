Le Bureau de la concurrence préserve la concurrence dans des marchés essentiels à la fourniture de services d'électricité et d'Internet aux Canadiens





GATINEAU, QC, le 6 août 2020 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, le Bureau de la concurrence a enregistré un consentement auprès du Tribunal de la concurrence afin de résoudre ses préoccupations relativement à l'acquisition d'Anixter International Inc. par WESCO International Inc., une transaction de 6,1 milliards de dollars qui aurait combiné les deux plus grands distributeurs d'accessoires de lignes électriques et de produits de communication de données au Canada. Ces produits sont des intrants essentiels dans la fourniture de services d'électricité et d'Internet à la population et aux entreprises canadiennes.

À la suite d'un examen exhaustif, le Bureau a conclu que cette transaction aurait vraisemblablement diminué sensiblement la concurrence dans ces marchés en éliminant la rivalité entre WESCO et Anixter, entraînant une augmentation des prix et une diminution de la qualité des services pour un grand nombre de clients, notamment des entrepreneurs, des fournisseurs de services publics, des entreprises de câblodistribution et des fournisseurs de services de télécommunications.

La combinaison des deux entreprises se serait traduite par des parts de marché élevées dans divers marchés partout au pays. Le Bureau a conclu que les concurrents restants dans ces marchés n'offriraient généralement pas une sélection de produits, des tarifs et des services comparables et que les entraves à l'accès au marché et à l'expansion sont importantes.

Afin de résoudre les préoccupations du Bureau, le consentement exige que WESCO se dessaisisse de ses divisions de produits de communication de données et de services publics. La mesure corrective concerne des milliers de comptes de clients, les inventaires, le personnel clé, les succursales et les relations avec les fabricants principaux.

Le Bureau est convaincu que ce consentement résoudra ses préoccupations relatives à la concurrence au Canada. Le consentement sera disponible sous peu sur le site Web du Tribunal de la concurrence.

Citation

« Les Canadiens se fient aux entreprises comme WESCO et Anixter pour contribuer à répondre à leurs besoins vitaux, comme l'éclairage, le chauffage et la connexion Internet. Nous sommes convaincus que le consentement conclu aujourd'hui préservera la concurrence dans des marchés essentiels aux besoins vitaux des Canadiens. »

Matthew Boswell

Commissaire de la concurrence

Les faits en bref

Les accessoires de lignes électriques comprennent une variété d'équipement à haute et moyenne tension installé sur des lignes de transmission et de distribution électriques, dont les clients sont entre autres les fournisseurs de services d'électricité. Les produits de communication de données comptent notamment des câbles de cuivre, des câbles coaxiaux, des câbles à fibres optiques, des produits pour l'infrastructure de câblage et l'équipement connexe qu'utilisent les entreprises de télécommunications et de câblodistribution, les fournisseurs de services Internet, les centres de données et d'autres clients.

WESCO est un grand distributeur mondial d'une grande variété de produits, notamment d'accessoires de lignes électriques et de produits de communication de données. WESCO exploite 11 centres de distribution et environ 500 succursales, dont 120 se trouvent au Canada .

. Anixter distribue une grande variété de produits dans environ 50 pays, notamment dans 31 succursales au Canada.

Les fusions de toutes les ampleurs et de tous les secteurs d'activité peuvent faire l'objet d'un examen par le Bureau afin de veiller à ce qu'elles n'entraînent pas un empêchement ou une diminution sensible de la concurrence.

