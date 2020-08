Projet minier aurifère Wasamac - Période de consultation publique





OTTAWA, ON, le 6 août 2020 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a accepté une description initiale du projet pour le projet minier aurifère Wasamac, situé à environ 15 kilomètres du centre-ville de Rouyn-Noranda dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue au Québec.

L'Agence invite le public et les peuples autochtones à examiner le résumé de la description initiale du projet et à formuler des commentaires sur le projet. Les commentaires reçus appuieront l'Agence dans la préparation du sommaire des questions qui énumérera les préoccupations et les enjeux soulevés par le public. Dès qu'elle aura accompli ce travail, l'Agence présentera le sommaire des questions au promoteur, Corporation Aurifère Monarques.

Les commentaires écrits dans l'une ou l'autre des langues officielles seront acceptés jusqu'au 26 août 2020.

Les commentaires peuvent être présentés en ligne en visitant la page d'accueil du projet, sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80879). Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le cadre du dossier de projet.

L'Agence est consciente qu'il est plus difficile de mobiliser le public de manière significative et de mener des consultations auprès des Autochtones compte tenu des circonstances découlant de la COVID-19. L'Agence continue d'évaluer la situation, d'apporter des ajustements aux activités de consultation et d'offrir la flexibilité nécessaire afin de donner la priorité à la santé et à la sécurité de tous les Canadiens, tout en remplissant sa responsabilité de consulter les groupes concernés de façon significative.

Pour en savoir plus sur le projet, le processus d'examen et les autres moyens de présenter des commentaires, consultez le site Web de l'Agence au canada.ca/aeic .

Aux prochaines étapes, le promoteur fournira à l'Agence une description détaillée du projet, qui comprendra une réponse au sommaire des questions. Après avoir tenu compte de l'information soumis par le promoteur, ainsi que les commentaires reçus pendant la période de consultation publique et d'autres informations pertinentes, l'Agence déterminera si une évaluation d'impact fédérale est requise pour le projet. Le cas échéant, le public et les peuples autochtones auront d'autres occasions de fournir des commentaires tout au long du processus d'évaluation d'impact.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @AEIC_IAAC #Wasamac

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Communiqué envoyé le 6 août 2020 à 13:33 et diffusé par :