Le Canada et la Saskatchewan investissent dans l'amélioration de l'aéroport municipal de Moose Jaw

MOOSE JAW, SK, le 6 août 2020 /CNW/ - Le gouvernement fédéral et le gouvernement de la Saskatchewan reconnaissent que la pandémie de COVID-19 a touché de différentes façons les collectivités de la province. Les deux gouvernements effectuent des investissements stratégiques dans les infrastructures afin de répondre aux besoins particuliers des collectivités de la Saskatchewan et de les aider à renforcer leur économie locale.

Aujourd'hui, l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Lori Carr, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, et Fraser Tolmie, maire de la Ville de Moose Jaw, ont annoncé l'octroi d'un financement pour d'importantes améliorations à l'aéroport municipal de Moose Jaw qui profiteront à l'économie locale et accroîtront la sécurité.

La remise en état et le prolongement de la piste et de la voie de circulation existantes permettront à l'aéroport d'accueillir de plus gros avions, notamment des avions dotés d'une classe affaires, des avions à turbopropulseurs et des avions à réaction légers. La construction d'une nouvelle aire de trafic permettra d'agrandir l'aire de stationnement et d'y garer les avions les plus lourds. Une nouvelle route d'accès au hangar réduira l'utilisation des voies de circulation par les véhicules. Les améliorations comprennent aussi l'installation des feux de piste, de voie de circulation et d'approche additionnels.

Le gouvernement du Canada investit 1,2 million de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (VIRN) du plan Investir dans le Canada, tandis que le gouvernement de la Saskatchewan y alloue 999 900 $. La Ville de Moose Jaw y consacre 500 100 $ et est responsable de tous les coûts supplémentaires.

« Au Canada, l'expérience de la COVID-19 a mis en lumière l'interdépendance des Canadiens et leur besoin de rester en contact. Assurer la liaison entre les Canadiens grâce aux carrefours de transport régionaux, comme l'aéroport de Moose Jaw, permet de créer des emplois dans les collectivités rurales des régions et contribuera à la reprise économique au Canada. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a soutenu cinq grands projets de connectivité à large bande en Saskatchewan, qui visaient plus de 56 000 ménages et 54 établissements, dont des écoles, des bibliothèques, des bureaux municipaux et des centres de santé. Plus de 1000 km de fibre ont été installés pour brancher des maisons et des entreprises partout dans la province. Cela s'ajoute aux 230 projets dans l'ensemble de la province visant à améliorer les routes, les ponts, l'approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées, ainsi qu'aux projets d'infrastructures récréatives communautaires. En investissant dans ce type de projets, nous aidons les collectivités de la Saskatchewan à renforcer leur économie et à construire des infrastructures plus résilientes. »

L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« L'investissement de plus de 900 000 $ du gouvernement de la Saskatchewan dans ce projet d'infrastructure de la région de Moose Jaw permettra de le concrétiser. Le travail accompli dans le cadre de cette initiative locale, ainsi que la création d'emplois découlant d'autres projets réalisés dans le cadre du plan d'immobilisations provincial de 7,5 milliards de dollars sur deux ans de notre gouvernement, permettront également de relancer la reprise économique à la suite des répercussions de la pandémie COVID-19, des investissements qui renforceront l'infrastructure locale et édifieront une Saskatchewan plus forte. »

L'honorable Lori Carr, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan

« L'annonce d'aujourd'hui démontre notre engagement continu envers la croissance de notre ville, et renforce notre confiance que Moose Jaw va de l'avant. Nous remercions le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Saskatchewan de reconnaître la valeur de ce projet et de réaliser ces investissements importants. Les améliorations qui seront apportées à l'aéroport municipal de Moose Jaw seront bénéfiques pour notre économie locale, et nous remercions l'administration aéroportuaire de Moose Jaw ainsi que la communauté d'affaires locale pour leurs efforts, leur soutien et leur dévouement à l'égard de l'aéroport municipal. »

Fraser Tolmie, maire de la Ville de Moose Jaw

« L'équipe de l'administration aéroportuaire de Moose Jaw est très heureuse de voir se concrétiser les projets d'agrandissement et de réfection des installations de l'aéroport municipal. Lorsque la construction sera terminée, ces améliorations augmenteront la sécurité et l'efficacité des opérations pour les usagers actuels et futurs dans les secteurs de la santé et de l'agriculture, ainsi que pour les potentielles nouvelles entreprises qui dépendent de l'aviation générale. Cela améliorera l'accès aux soins de santé essentiels et contribuera à stimuler la croissance économique de notre collectivité, grâce aux infrastructures de transports améliorées. Nous sommes reconnaissants de la confiance témoignée et du soutien financier apporté. »

Greg Simpson, président de l'administration aéroportuaire de Moose Jaw

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 2 milliards de dollars appuieront des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

En Saskatchewan , le gouvernement du Canada a investi plus de 715 millions de dollars dans 368 projets d'infrastructure dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

, le gouvernement du a investi plus de 715 millions de dollars dans 368 projets d'infrastructure dans le cadre du plan . La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

