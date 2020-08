Assent lance le tout premier centre d'enregistrement SCIP





À l'heure où l'industrie doit se faire aux nouvelles obligations réglementaires européennes, Assent propose un modèle gratuit pour aider les petites et moyennes entreprises à gérer leurs obligations de dépôt pour accéder au marché.

OTTAWA, Ontario, 6 août 2020 /PRNewswire/ -- Les petites et moyennes entreprises en Europe pourraient dépenser jusqu'à 67 milliards d'euros par an pour satisfaire aux nouvelles obligations de déclaration dans la base de données SCIP de la Directive-cadre relative aux déchets de l'UE, à compter de janvier 2021. En tant que leader du marché de la gestion des données de la chaîne logistique, Assent Compliance est très heureuse de lancer le SCIP Registration Center (www.scipdatabase.com) qui propose gratuitement des ressources pédagogiques, des conseils et des outils pour aider ces entreprises à comprendre et à remplir leurs obligations légales en matière d'échange de données.

Le SCIP Registration Center hébergera le SCIP Reporting Template récemment mis au point par Assent, que toute entreprise pourra télécharger sans frais et utiliser immédiatement. Ce modèle fondé sur Excel a été conçu par les experts d'Assent pour les questions de réglementation afin de recueillir et d'échanger toutes les données requises pour un dépôt dans la base de données SCIP, comparable à d'autres modèles standard du secteur comme le CMRT et le STRT.

Outre ce modèle, Assent propose de soumettre gratuitement les données dans la base de données SCIP au nom des entreprises qui répondent aux conditions, les aider ainsi encore davantage dans ce processus laborieux.

« Nous avons entendu des entreprises, et en particulier des petites entreprises, partout en Europe et dans le monde, que les nouvelles obligations SCIP leur font courir des risques », explique James Calder, vice-président des programmes conformité et réglementation chez Assent Compliance. « En tant que leaders du marché et experts de la gestion des données de la chaîne logistique, nous voulions offrir un modèle, un centre de ressources et un service pour aider les entreprises à remplir leurs obligations avec un impact aussi minime que possible. Elles sont gagnantes, et nous sommes tous gagnants dès lors que les données envoyées à l'aide de ce modèle seront exploitées pour protéger les opérateurs de déchets européens, promouvoir la substitution des substances dangereuses et instaurer une approche plus harmonisée pour l'application de la loi. »

L'obligation relative à la base de données SCIP a introduit de nouvelles obligations de déclaration pour les entreprises qui utilisent des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) dans leurs produits. Ces obligations font peser une charge importante sur les entreprises qui, d'ici à janvier 2021, risquent de ne plus avoir accès au marché européen.

