La ministre Marguerite Blais souligne la certification « amie des aînés » accordée à l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke

QUÉBEC, le 5 août 2020 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, souligne avec fierté l'obtention, par l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke, d'une certification « amie des aînés » la désignant urgence gériatrique par excellence. Cette certification a été accordée par un organisme de prestige, l'American College of Emergency Physicians (ACEP), et il s'agit d'une première au Canada.

Cette désignation fait suite à la présentation d'un dossier monté par la docteure Audrey-Ann Brousseau, urgentologue spécialisée en médecine d'urgence gériatrique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. L'ensemble des critères exigés par cette certification ont été remplis avec succès grâce au travail de l'ensemble de l'équipe de l'urgence, dont les médecins, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, les travailleuses sociales et les pharmaciennes.

Il est à noter que l'équipe de l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke a été mandatée par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour l'élaboration d'un cadre de référence pour le développement des urgences gériatriques au Québec.

« C'est avec une très grande fierté que je tiens à féliciter toute l'équipe de l'Hôtel-Dieu pour son excellent travail et pour les soins remarquables dont elle entoure les personnes aînées de la région qui nécessitent des services d'urgence. J'ai à coeur que le concept de certification « amie des aînés » soit repris à plusieurs niveaux, notamment au sein de nos installations de santé. Ceci contribue à promouvoir encore davantage la nécessité de favoriser l'autonomie de ces personnes et leur maintien le plus longtemps possible à domicile, grâce à des soins adaptés à leurs besoins et à leur réalité. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

