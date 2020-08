Artistes et artisans investissent l'avenue du Mont-Royal jusqu'à la mi-septembre





Le gouvernement du Canada appuie la réappropriation urbaine de l'avenue du Mont-Royal à Montréal par Odace Événements

MONTRÉAL, le 5 août 2020 /CNW Telbec/ - Les arts et la culture jouent un rôle rassembleur. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est toujours prêt à soutenir des activités qui rallient les artistes et les citoyens.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 78 500 dollars à l'organisme Odace Événements pour le réaménagement de 2,5 km de voie piétonne de l'avenue du Mont-Royal, à Montréal, de la mi-juillet à la mi-septembre. De cette somme, 62 800 dollars sont issus du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, volet Festivals locaux; et 15 700 dollars proviennent du Fonds d'urgence relatif à la COVID-19 pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport.

Cette aide financière permettra aux artistes et artisans locaux de transformer l'avenue du Mont-Royal au gré de leur inspiration et d'offrir aux piétons une expérience humaine et créative unique.

Citations

« D'année en année, Odace Événements rassemble une foule d'artistes et d'artisans dans divers espaces publics de la métropole, et ce, pour le plus grand plaisir des citoyens et des visiteurs de la ville. Ce rendez-vous piéton offre au public des oeuvres artistiques de grands formats, des prestations musicales originales et des expositions de photos. Je suis fier que notre gouvernement aide les artistes à se réapproprier leur ville une fois de plus cet été. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Dans ce laboratoire urbain, le pari était de parvenir à recréer et à préserver des expériences humaines significatives, tout en respectant la distanciation physique, alors que l'avenue du Mont-Royal est reconnue pour ses grands rassemblements artistiques et la relation de proximité qu'entretiennent les citoyens du quartier avec les artistes. »

- Claude Rainville, directeur général, Société de développement de l'avenue du Mont-Royal

Les faits en bref

Odace Événements conçoit et réalise des projets artistiques et des activités culturelles en milieu urbain. Il favorise les échanges entre le public et les créateurs. Grâce à ses projets qui encouragent la participation citoyenne, l'organisme veille à ce que la vie culturelle du quartier soit portée par sa communauté et que le Plateau-Mont-Royal reste vivant et actuel.

Le projet financé présenté jusqu'à l'automne permet aux Montréalais et Montréalaise de redécouvrir en toute sécurité un territoire piétonnier de 2,5 km entièrement réaménagé sur l'avenue du Mont-Royal. La programmation inclut une gigantesque fresque déclinée en 32 tableaux; 2 oeuvres artistiques grand format et accessibles à tous; 8 sites aménagés par des firmes de designer locales et conçus pour que les citoyens puissent déambuler ou se reposer; une exposition extérieure de 50 photos grand format; la mise en lumière d'une installation artistique aérienne; la diffusion d'une trame musicale créée spécialement pour l'avenue par trois DJ; une activité de mapping et de projection extérieure; ainsi que des prestations musicales spontanées sur les balcons des édifices longeant l'avenue du Mont-Royal.

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine appuie des activités créées à l'intention du grand public qui célèbrent le patrimoine historique local ainsi que les artistes et artisans locaux. Ce programme permet d'offrir plus d'occasions aux artistes et artisans locaux, aux interprètes du patrimoine ou aux spécialistes de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, d'événements et de projets.

Le gouvernement du Canada a mis sur pied un fonds d'urgence de 500 millions de dollars qui est une mesure d'aide temporaire supplémentaire pour aider à alléger les pressions financières que vivent les organismes des secteurs de la culture, du patrimoine et du sport alors qu'ils subissent des pertes importantes en raison de la pandémie de la COVID-19. Ce fonds servira à maintenir des emplois et à favoriser la continuité des activités des organismes dont la viabilité a été touchée.

