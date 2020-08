Le programme d'investissement responsable de NEI obtient la plus haute reconnaissance possible de la part des Principes pour l'investissement responsable





TORONTO, le 4 août 2020 /CNW/ - Placements NEI (« NEI ») est fière d'annoncer qu'elle a obtenu la plus haute note, « A+ », dans toutes les catégories évaluées dans le rapport de 2020 des Principes pour l'investissement responsable (« PRI »), un organisme soutenu par les Nations Unies qui représente la première force de proposition au monde pour l'investissement responsable. Même si NEI a constamment reçu d'excellentes notes pour son programme d'investissement responsable, elle n'avait jamais atteint ce niveau jusqu'à présent.

« Ces résultats exceptionnels reflètent le profond engagement de l'ensemble de notre organisation envers les meilleures pratiques ESG et les principes généraux d'investissement responsable », a déclaré Frederick M. Pinto, vice-président principal et responsable de la gestion d'actif, Placements NEI. « Depuis plus de 30 ans, notre programme d'investissement responsable témoigne par son exhaustivité et son efficacité de notre avance considérable au Canada, offrant à nos clients la possibilité d'atteindre leurs objectifs financiers tout en ayant un impact positif pour la planète. L'évaluation des PRI prouve la réussite de notre démarche. »

L'organisme des PRI oeuvre à favoriser la compréhension des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) qui influent sur les placements, ainsi qu'à soutenir un réseau de plus de 3 000 signataires qui les intègrent à leurs décisions d'investissement et de détention de titres de capitaux propres. NEI figurait parmi les premiers signataires des PRI à leur lancement, en 2006.

« Les principes directeurs adoptés par les PRI ont été totalement intégrés à nos processus bien avant que nous en devions signataires », a indiqué David Rutherford, vice-président, Services ESG pour NEI. « Ces résultats ne couronnent pas à notre avis simplement les travaux d'une année, mais consacrent une approche éclairée et appliquée systématiquement qui se base sur de solides principes constamment actualisés. »

« Nous sommes ravis que les PRI aient reconnu le haut niveau d'expertise en gestion d'actifs que nous apportons à nos solutions de placement, de la stratégie à la gouvernance, en passant par l'engagement auprès des sociétés sans oublier la supervision de nos gestionnaires », a ajouté John Bai, vice-président et responsable en chef des placements pour NEI. « Notre réussite provient d'une excellente intégration de nos ressources internes et d'une fructueuse collaboration avec nos sous-conseillers externes. »

À propos de Placements NEI

« Placement NEI » et « NEI » s'entendent de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C., une société en commandite enregistrée en Ontario.

Placements NEI est un gestionnaire d'actifs canadien mobilisé à offrir des solutions de placement ciblées qui bénéficient des conseils des meilleurs gestionnaires de portefeuille indépendants de leur catégorie. La gestion rigoureuse et active de NEI se concentre depuis longtemps sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, instaurant avec les sociétés un programme d'engagements bien défini afin de créer durablement de la valeur. NEI est entièrement détenue par Patrimoine Aviso, une société de services financiers intégrée d'envergure nationale cumulant un actif de plus de 70 milliards $. Pour de plus amples renseignements, consultez les sites www.placementsNEI.com et www.aviso.ca

