/R E P R I S E -- Avis aux médias - Mise à jour sur la COVID-19 (le 4 août 2020) - Des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une conférence de presse sur la maladie à coronavirus/

La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté la santé personnelle des Canadiens, elle a un effet marqué sur...

The Fertility Partners (TFP) a annoncé aujourd'hui l'obtention d'environ 90 millions de dollars de financement par actions et par emprunt, en vigueur le 31 juillet 2020, établissant ainsi les assises financières d'un réseau pancanadien de cliniques...