Lancement du World Food Travel Market





Un nouveau cybermarché révolutionne le secteur commercial du tourisme culinaire

LONDRES, 3 août 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, la World Food Travel Association (WFTA) a annoncé le lancement du World Food Travel Market, le premier et seul marché interentreprises au monde pour le secteur du tourisme culinaire.

Le World Food Travel Market est une plateforme sécurisée qui met en relation les acheteurs et les vendeurs de produits de tourisme culinaire. Les acheteurs peuvent rechercher des voyagistes offrant des programmes culinaires, des guides touristiques culinaires, des attractions gastronomiques et des produits et services similaires, en fonction de critères tels que l'emplacement, des mots clés spécifiques, les heures d'ouverture et plus encore. Les vendeurs peuvent présenter la gamme complète de leurs produits et services, leurs vastes bibliothèques de contenu numérique, leurs propres articles de blogue et tous leurs liens de médias sociaux, y compris TripAdvisor. Le microsite de chaque membre est disponible dans une centaine de langues, ce qui permet aux membres de se découvrir facilement les uns les autres et de faire des affaires ensemble, quel que soit l'endroit où ils se trouvent.

L'idée du World Food Travel Market est venue des membres mêmes de la communauté de la World Food Travel Association, qui cherchaient des moyens nouveaux et créatifs de se connecter dans un marché axé spécifiquement sur l'industrie du tourisme de la nourriture et des boissons. « Notre industrie avait vraiment besoin d'un moyen de se connecter directement avec d'autres professionnels, d'une manière qui n'était pas disponible auparavant », a expliqué Juan José Muñozcano, membre du World Food Travel Market et propriétaire de Madrid Experience, un voyagiste spécialisé dans le domaine de la gastronomie et du vin en Espagne. « Ce marché est exactement ce que je recherchais en tant que chef d'entreprise. »

« Il n'y a jamais eu de moyen plus facile pour l'industrie du tourisme culinaire de se connecter et de faire des affaires », a déclaré le fondateur du World Food Travel Market, Erik Wolf. « Et parce que le World Food Travel Market sert exclusivement le secteur du tourisme culinaire, les membres ne sont pas distraits par du contenu ou des entreprises non pertinents. »

Dans le climat économique actuel, le World Food Travel Market est le bon outil, au bon moment, pour aider les entreprises du secteur des voyages gastronomiques du monde entier à mieux faire des affaires. Les entreprises peuvent en profiter dès aujourd'hui en se rendant sur le site WorldFoodTravelMarket.com.

Le World Food Travel Market a été créé par la World Food Travel Association, l'autorité mondiale en matière de tourisme culinaire.

À PROPOS DE LA WORLD FOOD TRAVEL ASSOCIATION (WFTA)

La WFTA est une organisation à but non lucratif, fondée en 2001 par Erik Wolf, son directeur général actuel. Elle est reconnue comme étant une figure dominante dans le monde en matière de tourisme alimentaire, culinaire et gastronomique. La mission de la WFTA est de préserver et de promouvoir les cultures culinaires par le biais de l'accueil hôtelier et du voyage. Chaque année, l'organisation offre ses services à près de 200 000 professionnels dans plus de 150 pays. Pour en savoir plus, veuillez consulter le www.WorldFoodTravel.org.

Personne-ressource pour les médias : Erik Wolf (+44) 7827 582 554 help@worldfoodtravel.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1221233/WFTM_Logo.jpg

SOURCE World Food Travel Association

Communiqué envoyé le 3 août 2020 à 12:00 et diffusé par :