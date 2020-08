Developing Telecoms explique pourquoi la concurrence stimule l'innovation et maintient les télécoms au coeur des économies





Developing Telecoms vient de prendre part à une session du Sommet pour un monde meilleur Huawei au côté de Luc Hindryckx, directeur général de l'ECTA (European Competitive Telecommunications Association).

Ces derniers mois, les membres de l'ECTA ont travaillé sans relâche au service des réseaux, des services et de leurs utilisateurs. Dans une lettre adressée à la vice-présidente exécutive Margrethe Vestager, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, déclare: "Pour atteindre le leadership numérique, nous devons faire en sorte que les marchés répondent mieux aux attentes des consommateurs, des entreprises et de la société, et nous devons soutenir l'industrie pour qu'elle s'adapte à la mondialisation et qu'elle réussisse aussi bien la transition numérique que climatique. Nous avons besoin d'une concurrence à armes égales pour que les consommateurs puissent bénéficier de prix plus bas, d'un choix plus large et d'une meilleure qualité."

Un secteur télécoms et numérique compétitif peut être une force motrice de l'économie pour relever efficacement les défis qui se présentent. Les technologies 5G, fibre et réseau à haute performance sont de plus en plus considérées comme des infrastructures courantes essentielles.

La France, un des marchés B2C les plus concurrentiels d'Europe, avec quatre principaux opérateurs intégrés de réseaux mobiles fixes/mobiles et avec plusieurs opérateurs de réseaux mobiles virtuels et initiatives de déploiement de la fibre, a investi annuellement 10,4 milliards EUR dans les réseaux fixes et mobiles au cours des cinq dernières années. Cela indique l'échelle et l'importance des investissements requis, et que la concurrence stimule les investissements.

La concurrence stimule également le service client. Masmovil est entré sur le marché espagnol à la suite des recours imposés par la DG Concurrence (Commission européenne). Sur un marché déjà bien pourvu, cela a permis de se concentrer sur le service client et de se hisser à une place de leader au niveau du score du taux de recommandation net GFK.

À la différence des deux dernières décennies, la nouvelle priorité des télécoms pour la décennie à venir sera le B2B. Cela nécessitera l'adoption d'une nouvelle approche commerciale se démarquant du marché de consommation de masse pour se rapprocher des utilisateurs professionnels sur l'ensemble des secteurs industriels, depuis les startups jusqu'aux conglomérats.

Selon Developing Telecoms, la transformation numérique n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui pour tous les secteurs de l'économie. La crainte émanant de la cannibalisation des modèles existants est un des principaux obstacles à l'innovation pour les acteurs ayant pignon sur rue. Developing Telecoms est également d'avis qu'un niveau suffisant de concurrence dans tous les aspects de la chaîne de valeur s'avère très bénéfique pour la société étant donné qu'elle force les entreprises à rester innovantes.

