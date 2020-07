La Caisse poursuit le déploiement de sa stratégie de mondialisation et annonce une nouvelle structure à l'international





Marc-André Blanchard se joint à l'équipe de la Caisse à titre de premier vice-président et chef, CDPQ mondial

MONTRÉAL, le 31 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La Caisse présente aujourd'hui une structure intégrée pour ses activités à l'international afin de piloter de façon plus globale sa présence dans les différentes régions du monde.

Dans ce contexte, la Caisse annonce la nomination de Marc-André Blanchard au poste de premier vice-président et chef, CDPQ mondial. Dans son nouveau rôle, M. Blanchard assumera la responsabilité directe des trois grandes directions régionales de la Caisse dans le monde, soit les États-Unis/Amérique latine, l'Europe et l'Asie/Pacifique. Il assurera le leadership des activités des bureaux à l'international de la Caisse et sera appuyé par la première vice-présidente et cheffe adjointe de CDPQ mondial, Anita George, qui élargit son mandat en couvrant maintenant l'ensemble des géographies. Anita George était auparavant première vice-présidente, Partenariats stratégiques - Marchés en croissance.

La Caisse se dote d'une approche plus intégrée

« Après avoir bâti des équipes multidisciplinaires en Asie, en Amérique latine, aux États-Unis et en Europe et augmenté notre exposition internationale de plus de 140 G$ sur cinq ans, notre organisation évolue aujourd'hui naturellement vers une structure plus intégrée. Celle-ci, sous le leadership de Marc-André, avec l'appui d'Anita, nous permettra de poursuivre la diversification de notre portefeuille et d'aborder les différents marchés avec une vue transversale et globale qui s'appuiera sur un leadership fort à Montréal et des responsabilités renforcées au sein de nos grands bureaux régionaux et de nos bureaux locaux », a indiqué Charles Emond, président et chef de la direction de la Caisse.

« Marc-André était la personne toute désignée pour ce rôle, ayant occupé des fonctions de premier plan sur la scène internationale. Il possède des capacités extraordinaires à développer et entretenir des réseaux d'affaires et à comprendre les particularités régionales tout en maintenant une vision et une direction d'ensemble pour mobiliser des équipes diversifiées réparties aux quatre coins du monde. Marc-André a un sens fort du service public et de l'engagement qui cadrent parfaitement avec le mandat de la Caisse. Je suis convaincu qu'il sera un grand atout pour faire rayonner l'institution, et le Québec dans son ensemble, sur les marchés internationaux », a-t-il ajouté.

Depuis 2016, Me Blanchard agissait en tant qu'ambassadeur et représentant permanent du Canada aux Nations-Unies à New York, où il a démontré un leadership de premier plan pour favoriser un meilleur alignement entre le capital et les objectifs de développement durable. De 2010 à 2016, il a été président du conseil et chef de la direction de McCarthy Tétrault, l'un des cabinets d'avocats les plus importants au Canada. Auparavant, il a occupé les fonctions d'associé directeur pour le Québec pour ce cabinet et a été un conseiller juridique et stratégique dans plusieurs litiges et transactions d'affaires d'envergure.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Blanchard accompagnera les entreprises québécoises partenaires de la Caisse dans leur mondialisation, représentera la Caisse auprès d'intervenants-clés dans des organisations mondiales et contribuera à la visibilité de celle-ci en tant que partenaire de choix dans les marchés prioritaires à l'international. Il assurera également la coordination étroite des équipes internationales auprès de la haute direction de la Caisse.

« C'est un honneur pour moi de me joindre à l'équipe de la Caisse afin de poursuivre le travail des dernières années et d'accroître encore davantage son leadership à l'échelle mondiale. À l'ONU, j'ai été à même de constater très concrètement l'impact que peuvent avoir les investisseurs sur des enjeux importants dans le monde tant par leurs choix de partenaires et d'investissements que dans l'avancement des thèmes prioritaires, comme le sont les changements climatiques et l'investissement durable. J'ai hâte de travailler avec les équipes de la Caisse sur le terrain et de continuer à positionner cette grande institution québécoise comme un partenaire de choix sur les marchés, toujours au bénéfice de ses déposants, et de contribuer à créer de nouvelles occasions pour nos entreprises à l'international », a indiqué Marc-André Blanchard.

Dans le rôle qu'il occupera à compter du 8 septembre, Me Blanchard relèvera du président et chef de la direction et siègera au comité de direction et au comité investissement-risque de la Caisse.

