Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fournira des détails sur le soutien apporté à des destinations touristiques clés au Manitoba





WINNIPEG, MB, le 30 juill. 2020 /CNW/ - Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest canadien) et de la ministre de l'Environnement et des Changements climatiques (Agence canadienne de l'eau), au nom de l'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, fournira des détails sur le soutien apporté à deux destinations touristiques clés au Manitoba.

Après son exposé formel, le secrétaire parlementaire Duguid sera disponible pour répondre aux questions des médias.

Date : Le vendredi 31 juillet 2020 Heure : 9 h 30 (HC) Endroit : La conférence de presse virtuelle aura lieu sur Zoom et sera enregistrée. Veuillez envoyer un courriel à Charlene.MacDonald@canada.ca pour confirmer votre présence et demander le lien Zoom.

Suivez Diversification de l'économie de l'Ouest Canada sur Twitter : @DEO_Canada

SOURCE Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada

Communiqué envoyé le 30 juillet 2020 à 14:11 et diffusé par :