Nouveau fonds Bell Cause pour la cause visant à soutenir la santé mentale et le bien-être au sein des communautés noires, autochtones et de couleur du Canada

Nous acceptons désormais les manifestations d'intérêt pour le Fonds diversité Bell Cause pour la cause de cinq millions de dollars

Premiers dons versés à la Black Youth Helpline et à l'Association nationale des centres d'amitié

Le nouveau programme s'ajoute aux autres fonds de Bell Cause pour la cause dédiés aux communautés diversifiées du Canada

MONTRÉAL, le 30 juillet 2020 /CNW Telbec/ - Bell a annoncé aujourd'hui la création du Fonds diversité Bell Cause pour la cause de cinq millions de dollars, qui aura pour but de soutenir la santé mentale et le bien-être au sein des communautés noires, autochtones et de couleur de partout au Canada. Le nouveau programme s'ajoute aux fonds existants qui visent à répondre aux besoins clairs des communautés du pays. Il a pour but de soutenir les initiatives qui améliorent l'accès à des services en santé mentale adaptés à différentes cultures pour les Canadiens racisés.

« Bell a pris une position ferme contre le racisme et l'injustice sociale. Nous prenons des mesures significatives afin de lutter contre les conséquences du racisme systémique sur les personnes noires, autochtones et de couleur au sein de notre entreprise et dans l'ensemble des collectivités, a déclaré Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE Inc. et de Bell Canada. Dans le cadre de cet engagement, j'ai le plaisir d'annoncer le lancement du nouveau Fonds diversité Bell Cause pour la cause de cinq millions de dollars, qui vise principalement à soutenir les communautés de personnes noires, autochtones et de couleur. »

« Le Fonds diversité Bell Cause pour la cause collaborera avec des conseillers et des partenaires experts afin de verser des dons à des organismes qui s'efforcent de produire des effets positifs et durables pour les communautés de personnes noires, autochtones et de couleur dans toutes les régions du pays, a expliqué Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. À mesure que notre initiative en santé mentale évolue, Bell Cause pour la cause continue de saisir les nouvelles occasions d'offrir du soutien communautaire adapté à différentes cultures afin de répondre aux besoins en santé mentale des Canadiens racisés. »

Premiers partenariats

Le Fonds diversité Bell Cause pour la cause sera lancé aujourd'hui avec des dons initiaux de 250 000 $ faits aux organismes suivants :

Black Youth Helpline est une initiative menée par des bénévoles à Winnipeg qui soutient les jeunes noirs et leurs familles partout au pays. Elle met l'accent sur l'éducation, la santé et le développement communautaire.

est une initiative menée par des bénévoles à qui soutient les jeunes noirs et leurs familles partout au pays. Elle met l'accent sur l'éducation, la santé et le développement communautaire. L'Association nationale des centres d'amitié est un réseau de plus d'une centaine de centres d'amitié et associations provinciales/territoriales d'un océan à l'autre offrant des services améliorés et adaptés sur le plan culturel aux Autochtones résidant hors des réserves, principalement dans des centres urbains.

« Au moyen de l'investissement de Bell Cause pour la cause, Black Youth Helpline misera sur le succès de ses services et ressources afin de promouvoir l'accès à du soutien professionnel et adéquat sur le plan culturel pour les jeunes, a annoncé Barbara Thompson, fondatrice et directrice générale de Black Youth Helpline. Maintenant plus que jamais, les ressources et les services de santé mentale sont d'une importance vitale pour les jeunes noirs du Canada. »

« L'Association nationale des centres d'amitié est ravie de débuter un partenariat avec Bell Cause pour la cause afin de soutenir la santé mentale et le bien-être des communautés autochtones vivant en milieu urbain, a déclaré Jocelyn Formsma, directrice exécutive de l'Association nationale des centres d'amitié. Nous sommes ravis que ce financement aidera à garantir que nos communautés auront accès à des services de soutien en santé mentale adaptés à leur culture. »

Le Fonds diversité Bell Cause pour la cause versera des dons, qui pourront atteindre jusqu'à 250 000 $, aux organismes offrant aux communautés noires, autochtones et de couleur des programmes de santé mentale et de bien-être adaptés sur le plan culturel et fondés sur des données probantes. De plus, l'objectif du fonds s'arrime sur les quatre piliers d'intervention de Bell Cause pour la cause : Lutte contre la stigmatisation, Soins et accès, Recherche et Santé au travail. Les organismes de bienfaisance enregistrés et les groupes sans but lucratif qui souhaitent présenter une demande de don peuvent en apprendre davantage sur le fonds et manifester leur intérêt en visitant Bell.ca/Cause.

Conseillers et partenaires experts

Bell Cause pour la cause interagit avec un large éventail de conseillers des communautés noires, autochtones et de couleur partout au Canada, y compris des experts en santé mentale et des personnes ayant une expérience personnelle. Ces leaders offriront des conseils en matière d'orientation et de priorité, ainsi que sur le processus des manifestations d'intérêt reçues par le nouveau fonds.

« La santé mentale est depuis longtemps l'une des priorités de la population noire du Canada, a déclaré le Dr Kwame McKenzie, directeur de l'équité en santé au Centre de toxicomanie et de santé mentale, professeur et codirecteur de la division de l'équité, des sexes et de la population du département de psychiatrie de l'Université de Toronto et chef de la direction du Wellesley Institute. Les effets de la COVID-19 ont rendu la santé mentale d'autant plus importante. Je suis ravi que Bell Cause pour la cause ait reconnu les besoins en santé mentale propres à la population noire du Canada et ait mis de l'avant cette nouvelle initiative. »

« En tant qu'amie de Bell Cause pour la cause et membre de la communauté inuite d'Iqaluit, je suis très heureuse que ce fonds contribuera à offrir des ressources et des services de santé mentale bien nécessaires aux communautés noires, autochtones et de couleur, a admis Melynda Ehaloak, infirmière et défenseure de la santé mentale. Le financement des programmes ciblés sur le plan culturel est vraiment important pour la santé mentale de nos communautés. De plus, il aidera à veiller au bien-être des générations futures. »

« Les événements récents, notamment la crise de la COVID-19, qui ont eu de lourdes conséquences dans les communautés noires, et la sensibilisation à l'échelle internationale des effets du racisme systémique, ont souligné l'importance de l'accessibilité aux soins de santé mentale pour la population noire au Canada, a expliqué Myrna Lashley, docteure en psychologie et professeure adjointe au département de psychiatrie de l'Université McGill. L'objectif du Fonds diversité Bell Cause pour la cause, qui consiste à promouvoir et à soutenir la santé mentale des personnes noires, autochtones et de couleur, est louable, et je suis fière d'appuyer cette cause. »

« Les communautés autochtones partout au Canada sont engagées dans la récupération et l'expression des façons traditionnelles et culturelles de savoir, d'être et de faire qui soutiennent la santé mentale et le bien-être de nos peuples, a déclaré la Dre Arlene Laliberté, psychologue de la Première nation de Timiskaming. Je suis ravie que Bell Cause pour la cause s'engage à lutter contre le racisme systémique qui a un impact quotidien sur le bien-être des peuples autochtones. »

« Être aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie en tant que membre de la communauté noire rend encore plus difficile l'obtention d'un soutien approprié et opportun, a mentionné Paulette Walker, intervenante de soutien communautaire au Centre de toxicomanie et de santé mentale. Je félicite Bell Cause pour la cause d'avoir mis en lumière la santé mentale et le bien-être des communautés racisées et marginalisées ainsi que d'avoir investi afin de créer un changement positif. »

En plus du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause qui soutient à l'échelle nationale un large éventail d'initiatives locales en santé mentale dans toutes les provinces et tous les territoires, Bell Cause pour la cause a lancé des fonds visant à soutenir les initiatives en santé mentale autochtone dans les territoires du Nord canadien et au Manitoba. Ces fonds ont versé des dons à des organismes de premier plan comme le Embrace Life Council, le centre Ma Mawi Wi Chi Itata , le Ogijiita Pimatiswin Kinamatwin , le Bear Clan Patrol, la Behavioural Health Foundation , l'Institut des Familles Solides et la Peguis Foundation .

Bell Cause pour la cause, le plus important engagement d'entreprise à l'égard de la santé mentale au Canada, repose sur quatre piliers d'intervention : la lutte contre la stigmatisation, l'accès aux soins, la recherche et le leadership en milieu de travail. Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 000 organismes offrant des ressources et des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires large bande partout au pays. Première entreprise canadienne de création de contenu, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage et des médias numériques. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE). Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca ou BCE.ca .

