Vertex annonce le prix de son premier appel public à l'épargne





Vertex, Inc., un fournisseur leader de technologie et de services fiscaux, a annoncé aujourd'hui le prix de son premier appel public à l'épargne, portant sur 21 150 000 actions ordinaires de catégorie A à un prix public de 19,00 dollars l'unité. Par ailleurs, Vertex et certains actionnaires vendeurs ont accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 2 662 216 et 510 284 actions ordinaires de catégorie A supplémentaires, respectivement, au prix de son premier appel public à l'épargne, déduction faite des remises et commissions de prise ferme. La négociation des actions devrait débuter sur le Nasdaq Global Market le 29 juillet 2020 sous le symbole VERX. L'offre devrait être clôturée le 31 juillet 2020, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

Goldman Sachs & Co. LLC et Morgan Stanley agissent en qualité de teneurs de livre conjoints et en tant que représentants des preneurs fermes du placement. BofA Securities, Citigroup et Jefferies agissent également en tant que teneurs de livre et JMP Securities, Stifel, William Blair et CastleOak Securities, L.P. agissent en qualité de cogestionnaires de l'offre.

L'offre est effectuée uniquement par le biais d'un prospectus. Vous pouvez en obtenir une copie auprès de : Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au (866) 471-2526, par télécopie au (212) 902-9316, ou en envoyant un courriel à : prospectus-ny@ny.email.gs.com ; ou de : Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014.

Une déclaration d'enregistrement associée à ces titres a été déposée auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières (la SEC) et a été déclarée effective le 28 juillet 2020. Le présent communiqué de presse ne saurait constituer une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat. Par ailleurs, aucune vente de ces titres ne doit être réalisée dans un État ou juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant une inscription ou qualification dans le cadre des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou juridiction.

À propos de Vertex

Vertex, Inc. est un fournisseur leader mondial en logiciels et solutions fiscaux. La société a pour mission de fournir une technologie fiscale très fiable qui permet aux entreprises internationales de faire des affaires, de respecter les réglementations fiscales et de se développer en toute confiance. Vertex fournit des solutions sur site et dans le nuage adaptables à des secteurs spécifiques pour chaque ligne principale d'impôt indirect, notamment les ventes et l'utilisation par les consommateurs, la valeur ajoutée et la masse salariale. Basée en Amérique du Nord, la société possède des bureaux en Amérique du Sud et en Europe. Vertex emploie plus de 1100 professionnels et fournit des services à des entreprises du monde entier.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse inclut certaines informations contenant des déclarations prospectives. Vous pouvez identifier les déclarations prospectives car elles contiennent des mots tels que "pense que", "à l'intention de", "anticipe", "s'attend à" et "futur" ou d'autres expressions similaires, qui visent à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives, y compris les déclarations concernant la taille, le calendrier et les produits tirés du premier appel public à l'épargne, sont basés sur les suppositions et attentes actuelles de Vertex. Comme les déclarations prospectives concernent l'avenir, elles sont assujetties à des incertitudes, des risques et des changements de circonstances inhérents, susceptibles de différer de façon importante de ceux envisagés dans les déclarations prospectives, qui ne sont ni des énoncés de faits historiques ni des garanties ou assurances de performance future. Les facteurs importants susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux figurant dans les déclarations prospectives sont mentionnés dans les documents déposés par Vertex auprès de la SEC, dont sa déclaration d'enregistrement sur Formulaire S-1, telle que modifiée de temps à autre, notamment dans la section intitulée "Risk Factors". Les déclarations prospectives exprimées dans ce communiqué de presse sont valables uniquement à la date de publication du présent communiqué. Vertex n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser publiquement une quelconque déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'en être tenu par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

