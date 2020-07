COVID-19 - Fermeture préventive de trois succursales à Blainville et Mirabel





MONTRÉAL, le 29 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Après que huit de ses employés aient reçu un test positif à la COVID-19 dans les derniers jours, la SAQ annonce la fermeture préventive de trois succursales situées sur la couronne nord de Montréal.

Les succursales touchées sont les suivantes :

SAQ Sélection, 259, boulevard de la Seigneurie Ouest, Blainville , J7C 4N3

, J7C 4N3 SAQ Dépôt, 1395, Boul. Michèle-Bohec, Blainville , J7C 0M4

, J7C 0M4 SAQ Classique, 13370, boulevard Curé- Labelle , Mirabel , J7J 1G9

En suivant les recommandations des autorités de la Santé publique, chacune des succursales mentionnées sera nettoyée de fond en comble par une firme spécialisée, chaque employé ayant travaillé dans les derniers jours dans ces succursales devra obligatoirement s'isoler de manière préventive et passer un test de dépistage à la COVID-19 dans les plus brefs délais. Ces trois succursales demeureront fermées jusqu'à nouvel ordre.

La SAQ précise que cette situation exceptionnelle ne s'applique qu'à ces trois succursales et que le reste de son réseau demeure ouvert.

Bien que l'enquête de contact de la Santé publique n'ait identifié aucun client devant s'isoler de manière préventive, la SAQ invite les clients ayant visité l'une de ces succursales dans les derniers jours à porter une attention particulière aux symptômes de la COVID-19.

Pour plus d'informations ou en cas de symptômes, composez le 1-877-644-4545 ou encore consultez le https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/

Rappel des mesures de mitigation mises en place par la SAQ

Depuis le début de la crise, la SAQ respecte à la lettre toutes les recommandations des autorités de la Santé publique en plus d'appliquer le protocole exigé pour tous les cas confirmés à la COVID-19. Dès qu'un employé mentionne à son supérieur qu'il présente des symptômes de la COVID-19, il est invité à s'isoler de manière préventive. Par mesure de précaution, les employés l'ayant côtoyé sont également placés en isolement préventif.

« La sécurité de nos employés et de nos clients est primordiale et toutes les mesures nécessaires sont mises en place afin de s'en assurer depuis le début de la pandémie. C'est pourquoi nous prenons sans hésiter cette décision de fermer ces succursales aujourd'hui et de communiquer en toute transparence à nos employés, nos clients et au public cette mesure d'exception », a déclaré Jacques Farcy, vice-président, Exploitation des réseaux de vente à la SAQ.

Pour en connaître davantage sur les mesures de mitigation mises en place par la SAQ dans le présent contexte, consultez le https://www.saq.com/fr/covid19-mesures-mitigation.

En 2019-2020, la SAQ a appuyé plus de 300 organismes et événements et a versé un dividende de 1,226 G$ au gouvernement du Québec, tout en s'assurant que ses opérations s'exercent dans le respect des communautés et de l'environnement.

