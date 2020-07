Guo Ping de Huawei : Libérer le plein potentiel de la 5G pour favoriser le succès commercial





Une synergie dans cinq principaux domaines technologiques est la clé

SHENZHEN, Chine, 28 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Le jour de l'ouverture du Sommet pour un monde meilleur (Better World Summit) en ligne, Guo Ping, président tournant de Huawei, a expliqué comment la synergie entre les cinq principaux domaines technologiques permettra de libérer le plein potentiel de la 5G pour favoriser le succès commercial. Des conférenciers invités issus d'entreprises de télécommunication, d'organisations industrielles et d'organismes de normalisation, tels que China Telecom, Etisalat, MTN, GSMA et 3GPP/ETSI, ont également été rejoints par plusieurs milliers de participants en ligne de plus de 80 pays pour explorer comment les technologies de l'information et des communications (TIC) peuvent alimenter une nouvelle croissance économique, à la fois maintenant et dans un monde postérieur à la pandémie.

Travailler ensemble pour combattre la pandémie avec la technologie

La pandémie a remodelé notre façon de vivre et de travailler et a porté un coup dur à l'économie mondiale. Heureusement, les TIC offrent un ensemble d'outils concrets pour aider à lutter contre la COVID-19 sur de multiples fronts.

« En tant qu'entreprise de TIC, il est de notre responsabilité d'utiliser la technologie dont nous disposons pour aider à contenir et à vaincre cette pandémie », a déclaré M. Guo. « Nous pouvons, avec nos partenaires et nos clients, y compris les entreprises de télécommunication et les entreprises de tous types, utiliser les solutions technologiques pour avoir un impact positif sur nos communautés. »

« En nous appuyant sur notre expérience des premières zones d'accès sans fil, nous avons mis au point neuf solutions basées sur des scénarios qui utilisent la technologie des TIC pour aider à combattre la pandémie. Nous avons partagé notre expérience et nos capacités pour aider à contrôler la propagation du virus et à rouvrir les économies, qu'il s'agisse du déploiement de réseaux hospitaliers, de la consultation à distance, de l'éducation en ligne ou du redémarrage des gouvernements et des entreprises. »

Libérer le plein potentiel de la 5G : une synergie dans cinq domaines techniques majeurs

Il y a déjà plus de 90 millions d'utilisateurs 5G dans le monde. « Alors que le déploiement de la 5G commence à s'achever, nous devons nous concentrer davantage sur les applications industrielles », a déclaré M. Guo. « Cela nous aidera à libérer tout le potentiel de la 5G. »

L'argument commercial en faveur de la 5G n'est pas seulement une meilleure connectivité. Lorsque des technologies comme la 5G, le calcul informatique, le nuage et l'IA se rejoignent, elles se renforcent mutuellement et créent de nombreuses opportunités dans cinq grands domaines technologiques : la connectivité, l'IA, le nuage, le calcul informatique et les applications industrielles.

« Huawei dispose d'atouts considérables dans chacun de ces domaines », a poursuivi M. Guo. « Nous pouvons les combiner et les assortir pour créer des solutions basées sur des scénarios qui répondent aux besoins uniques de nos clients et partenaires. C'est la clé pour libérer tout le potentiel de la 5G et favoriser le succès commercial. »

Toute l'industrie doit travailler ensemble pour que la 5G réussisse sur le plan commercial. Les applications industrielles verticales ne peuvent être reproduites à l'échelle que lorsque des normes industrielles unifiées et un écosystème collaboratif sont en place. « Huawei va, à l'avenir, redoubler d'efforts pour doter nos partenaires des capacités dont ils ont besoin », a déclaré M. Guo. « Nous allons promouvoir l'innovation conjointe et stimuler la croissance pour tous les acteurs de la chaîne de valeur. »

Équilibrer les objectifs à court et à long terme : un déploiement précis pour une valeur maximale

M. Guo a déclaré : « Compte tenu de l'environnement économique actuel, les entreprises de télécommunication doivent se concentrer sur des objectifs à court et à long terme. Un déploiement plus précis est la façon dont ils peuvent maximiser la valeur de leurs réseaux. » Huawei a trois suggestions pour cela.

Tout d'abord, les entreprises de télécommunication devraient donner la priorité à l'expérience utilisateur et dépenser l'argent là où c'est le plus nécessaire pour maximiser la valeur des réseaux existants.

Deuxièmement, les opérateurs devraient tirer le meilleur parti des réseaux 4G et FTTx existants et les intégrer aux nouveaux réseaux 5G grâce à une coordination globale et à une planification précise.

Troisièmement, les plans de déploiement de la 5G devraient donner la priorité aux zones d'accès sans fil et aux applications clés de l'industrie.

Le Sommet pour un monde meilleur a été diffusé en direct en chinois, anglais, espagnol, français, russe, coréen, japonais et arabe. Pour plus d'informations, cliquez ici.

