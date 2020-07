XCHG signe les premiers clients XSignals, fournissant des informations et des références de marché ESG exploitables





XCHG, la place de marché mondial des produits de base intelligents (Intelligent Commoditiestm), a annoncé aujourd'hui le lancement de XSignals, un composant de la plateforme multi-faces de l'entreprise qui offre une clarté sans précédent dans la tarification et l'analyse des produits de base numériques inclusifs ESG (d-ESGc). Ces repères de prix - obtenus directement à partir de l'activité du marché libre - deviennent des références qui permettent de calculer des facteurs ESG vitaux dans le commerce mondial.

Les clients initiaux de XSignals comprennent des entreprises de premier ordre engagées dans la fourniture de services commerciaux à des vendeurs et acheteurs de produits environnementaux numériques tels que les Certificats d'énergie renouvelable et les Crédits de carbone, avec un portefeuille de clients provenant d'industries prenant des engagements environnementaux à long terme, comme par exemple l'accord CORSIA de l'industrie aéronautique.

« Les marchés que nous desservons sont incroyablement dynamiques et nos clients doivent savoir où la valeur est créée, comme le reflètent les prix en temps réel », a déclaré Andy Bose, responsable des écosystèmes et des partenariats de données pour XCHG. « Avec le lancement de notre plateforme XSignals, nous apportons une compréhension inégalée des forces qui font bouger les marchés des produits de base, donnant à nos clients des informations complètes pour éclairer de meilleures décisions. »

Incluant une large gamme de classes d'actifs et d'offres, XSignals fournit des informations opportunes et transparentes qui aident à prendre décisions de négociation, de conformité et de gestion des risques. En traduisant les données ESG sur les prix du marché au comptant en produits de référence de haute qualité, XSignals permet aux marchés mondiaux de chiffrer avec précision les facteurs ESG.

« En lançant XSignals, notre objectif est d'améliorer la compréhension par le marché du prix et de la valeur de la large gamme de produits environnementaux négociés sur notre bourse », a ajouté M. Bose. « Nous offrons un aperçu unique de l'origine des prix, ce qui permet de mieux comprendre où se situera la valeur à l'avenir. »

Les premières offres de produits XCHG comprennent des données de marché (commandes commerciales et transactions effectuées) dans les REC américains, ainsi que des données sur le carbone international obtenues à partir de la bourse au comptant de la société, CBL Markets. XSignals propose des données quotidiennes sur les prix, les volumes, les délais, la profondeur du marché et d'autres indicateurs clés qui permettent de disposer d'un aperçu en temps réel de la valeur, telle que reflétée par le marché. XSignals offre également un accès à un ensemble de données historiques couvrant les 30 derniers mois de transactions.

« Pour que l'économie mondiale adopte une trajectoire durable, des repères de prix indicatifs des facteurs ESG en matière d'alimentation, d'énergie et de matériaux sont nécessaires pour orienter les flux de capitaux au fil du temps », a déclaré Joe Madden, PDG de XCHG. « XSignals constitue la base de cette transition grâce à une représentation cohérente et fiable de la valeur objective des facteurs ESG dans la tarification des produits de base. »

XCHG prévoit d'approfondir l'offre XSignals avec davantage de fonctionnalités, y compris des outils d'analyse et de visualisation des données, ce qui permet aux clients aussi bien de s'auto gérer et de tirer parti de la compréhension par XCHG de la valeur maximale de ces données.

« XSignals constitue une nouvelle étape vers la réalisation de notre mission consistant à évaluer au plus précis les produits de base qui formeront le fondement de l'économie mondiale au cours du siècle à venir », a ajouté M. Madden.

À propos de XCHG

Xpansiv CBL Holding Group (XCHG) est la première place marché au monde pour les produits de base, conçue pour un monde riche en données et aux ressources limitées. Nous apportons la transparence sur les marchés mondiaux grâce à des produits de base innovants et inclusifs ESG et à des informations sur les prix. XCHG.net

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 juillet 2020 à 19:05 et diffusé par :