Redevances Nomad conclut un accord afin d'acquérir une redevance sur le projet aurifère Troilus au Québec





MONTRÉAL, le 27 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Redevances Nomad Ltée (« Nomad » ou la « Société ») (TSX: NSR et OTCQX : NSRXF) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu un accord d'achat de redevance avec un vendeur privé (le « vendeur ») afin d'acquérir une redevance existante sur le rendement net de fonderie (la « redevance ») du projet aurifère Troilus (« Projet Troilus » ou la « propriété ») situé au Québec, Canada (« l'acquisition de la redevance ») pour une contrepartie totale d'environ 7,5 millions de dollars américains (le « prix d'achat »).

Joseph de la Plante, chef des investissements chez Nomad, a commenté la transaction: « Nous sommes très heureux d'annoncer l'acquisition d'une redevance sur un gisement qui continue de démontrer un potentiel important d'expansion des ressources. De plus, l'ajout de la redevance Troilus ajoute maintenant le Québec, Canada, l'une des plus importantes juridictions minières au monde, au portefeuille de Nomad et diversifie davantage notre liste croissante de juridictions dans lesquelles nous détenons des redevances et des flux de métaux précieux ».

La redevance consiste en une redevance de 1% du rendement net de fonderie (Net Smelter Return ou « NSR ») sur tous les métaux et minéraux produits à partir de 81 concessions minières et d'un bail minier arpenté qui comprend la propriété. Le projet Troilus est un projet d'exploration aurifère avancé situé dans la ceinture de roches vertes Frotêt-Evans au Québec, au Canada, l'une des juridictions minières les mieux cotées au monde. Selon le rapport technique produit par Troilus Gold Corp. sur le projet aurifère Troilus daté du 20 décembre 2019, l'estimation actuelle des ressources minérales de la propriété comprend 4,71 millions d'onces d'or équivalentes indiquées (159,1 Mt avec une teneur moyenne de 0,92 g / t AuEq) et 1,76 million d'onces d'or équivalentes présumées (52,7 Mt avec une teneur moyenne de 1,04 g / t AuEq), avec plusieurs nouvelles cibles de croissance minérale identifiées. De 1996 à 2010, Inmet Mining Corporation a exploité le projet Troilus en tant que mine à ciel ouvert, produisant plus de 2 000 000 onces d'or et près de 70 000 tonnes de cuivre.

Le prix d'achat sera satisfait par le paiement par Nomad d'environ 1,9 million de dollar américains (2,5 millions de dollars canadiens) en espèces et par l'émission de 5 769 231 unités de la Société au vendeur (les « unités »). Chaque unité se compose d'une action ordinaire (« action ordinaire ») de Nomad et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon de souscription entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription donnera à son porteur le droit d'acheter une action ordinaire de la Société au prix de 1,75 $ CA par action ordinaire, pendant une période de 24 mois suivant la date de clôture (la « date de clôture ») de l'achat de redevances. Les bons de souscription pourront être rachetés par la Société de telle sorte que si le cours moyen quotidien pondéré en fonction du volume des actions ordinaires à la Bourse de Toronto excède 2,19 $ CA pendant une période de 20 jours de bourse consécutifs, au cours de la période de 4 mois à compter de la date de clôture jusqu'au à la date d'expiration des bons de souscription, la Société aura le droit de notifier par écrit aux porteurs de bons de souscription que les bons de souscription expireront le jour qui tombe 30 jours après la date d'un tel avis, à moins qu'ils ne soient exercés par les porteurs avant un tel date.

L'acquisition de la redevance devrait être clôturée au plus tard le 4 août 2020 et est assujettie à certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, la réception de toutes les approbations réglementaires, y compris l'approbation de la Bourse de Toronto.

À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine et ce pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de 10 actifs de redevances, de flux et de prêts d'or, dont 5 sur des mines actuellement en production. Nomad prévoit de croître et de diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à court terme d'or et d'argent. Pour plus d'informations, veuillez visiter: www.nomadroyalty.com.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué peuvent être réputés des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés dans le présent communiqué qui ne sont pas des énoncés de faits historiques et qui font référence à des évènements ou à des développements que Nomad prévoit sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas forcément, signalés par l'emploi de mots comme « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « projette », « potentiel », « prévus » et d'autres expressions semblables, ou se rapportent à des évènements ou à des conditions qui « se produiront » ou qui « pourraient » ou « devraient » se produire, notamment, la clôture de l'acquisition de la redevance. Bien que Nomad soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne garantissent pas les résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, citons notamment , l'impossibilité de satisfaire aux conditions préalables à la clôture de l'acquisition de la redevance, l'impossibilité d'acquérir des redevances et à financer des flux de métaux précieux, les prix de l'or, le droit de redevance de Nomad, l'accès à des consultants qualifiés, les résultats d'activités d'exploitation, d'exploration et de développement miniers des propriétés en regard desquelles Nomad détient une redevance ou un flux de métaux, les risques non assurés, l'évolution de la réglementation, les vices de titres, la disponibilité de la main- d'oeuvre, du matériel et de l'équipement, les délais d'obtention des approbations gouvernementales ou judiciaires, le rendement réel des installations, de l'équipement et des procédés par rapport aux spécifications et aux attentes, les impacts environnementaux imprévus sur les coûts d'exploitation, les prix sur le marché, l'accès soutenu à des capitaux et du financement, la conjoncture économique et commerciale générale ainsi que les conditions générales sur les marchés. Nomad met en garde le lecteur à l'effet que la liste de facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui se fondent sur les énoncés prospectifs contenus dans les présentes devraient porter une attention particulière aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils sous-tendent et aux risques qu'ils comportent. Nomad est d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué. Ces énoncés sont établis uniquement en date du présent communiqué de presse. Nomad n'assume aucunement l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, en raison d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l'exige.

