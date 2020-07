Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada du 25 juillet 2020





OTTAWA, ON, le 25 juill. 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« On a signalé 113 206 cas de COVID-19 au Canada, dont 8 881 décès, et 87 % des personnes infectées sont maintenant rétablies. À ce jour, des laboratoires de tout le Canada ont fait passer un test de dépistage de la COVID-19 à plus de 3 717 483 personnes. Au cours de la dernière semaine, nous avons testé en moyenne 44 000 personnes chaque jour, dont 1 % ont reçu un résultat positif et une moyenne de plus de 485 cas signalés quotidiennement à travers le pays.

Après avoir passé des mois chez soi, nous sommes nombreux à commencer à sentir une certaine fatigue de la COVID-19 et à relâcher quelques-unes des importantes pratiques individuelles de santé publique, comme l'éloignement physique avec les gens qui ne font pas partie de notre bulle sociale, par exemple. La récente augmentation du nombre de cas signalés un peu partout au pays est particulièrement inquiétante.

Nous nous attendions à voir une augmentation du nombre de cas déclarés avec la réouverture des espaces sociaux et économiques. Il est essentiel d'agir rapidement afin d'identifier et de dépister les cas, et d'effectuer la recherche des contacts pour enrayer les éclosions et la transmission de la maladie. En santé publique, notre objectif est de réduire le nombre de cas, la gravité de la maladie et le nombre de décès pendant cette pandémie.

Les Canadiens nous ont aidés à aplatir la courbe, et notre système de santé n'a heureusement pas été surchargé. Ils ont fait un excellent travail en respectant les mesures de santé publique comme maintenir l'éloignement physique, adopter de bonnes pratiques d'hygiène et porter le masque dans les endroits publics, à l'intérieur. Plus important encore, les Canadiens malades sont restés chez eux, se sont fait tester et ont suivi les conseils de leurs autorités locales de santé publique pour assurer leur propre sécurité et celle des autres.

Je veux que les Canadiens comprennent bien que, malgré toutes nos réussites, un seul moment d'étourderie, de négligence et d'oubli suffira pour compromettre tout ce que nous avons accompli ensemble.

Nous pouvons continuer de travailler ensemble pour que les nombres de cas restent bas dans nos collectivités. Puisque chaque geste individuel peut faire une différence concrète, nous devons poursuivre nos efforts et :

rester à la maison loin des autres si nous sommes malades;

nettoyer et désinfecter les surfaces et les objets souvent touchés;

se laver souvent les mains;

se couvrir la bouche avec un mouchoir ou notre manche pour tousser ou éternuer;

pratiquer l'éloignement physique, et

porter un masque non médical ou un couvre-visage lorsqu'il est difficile de maintenir l'éloignement physique ou lorsque les autorités locales l'exigent.

L'augmentation du nombre de cas de COVID-19 où la maladie a été contractée dans des fêtes, des boîtes de nuit et des bars, ainsi que l'augmentation, dans certaines régions du pays, des taux de transmission chez les jeunes Canadiens inquiète les responsables de la santé publique du Canada.

Au bout du compte, chacun d'entre nous est à risque d'être infecté par la COVID-19, même les plus jeunes et les plus actifs parmi nous. Nous sommes tous dans le même bateau, et nous devons tous aider à ce que les taux de transmission de la COVID-19 restent faibles.

Si tous les Canadiens s'engagent à limiter le nombre de leurs contacts aux personnes faisant partie d'un petit cercle social régulier, ils contribueront à limiter le risque de propagation du virus. Ils aideront aussi les autorités publiques à retracer et à tester plus rapidement tous les cas et les contacts potentiels, au cas où une personne de leur cercle devenait malade. Cela permettra ainsi de prévenir la transmission du virus et de garder l'épidémie de COVID-19 sous contrôle. »

