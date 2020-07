La ministre Bibeau annonce les noms des membres du tout premier Conseil canadien de la jeunesse agricole





OTTAWA, ON, le 24 juill. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé les noms des jeunes qui formeront le nouveau Conseil canadien de la jeunesse agricole. Les 25 jeunes ont été choisis parmi plus de 800 candidatures reçues, représentant un mélange varié de sous-secteurs du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire, ainsi que de chaque province et du Nord.

Les jeunes Canadiens sont dynamiques, engagés et passionnés par l'avenir du secteur agricole et agroalimentaire, et leur donner un siège à la table est un important engagement du gouvernement du Canada.

En tant qu'organe de consultation auprès d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, le Conseil canadien de la jeunesse agricole aura l'occasion d'offrir des suggestions sur les priorités du gouvernement, de même que de mettre en évidence certains problèmes et de proposer des solutions sur les questions qui leur tiennent le plus à coeur, tout en développant, par le fait même, des compétences en leadership et des relations professionnelles.

Les membres du Conseil donneront leur avis sur une variété de sujets, qui pourraient comprendre : la façon dont le secteur s'adapte à la COVID-19, les programmes de gestion des risques de l'entreprise, l'agriculture durable, la diversification des marchés, les compétences et la main-d'oeuvre, les transferts intergénérationnels d'exploitations agricoles et la santé mentale. Le Conseil se réunira plusieurs fois par an, et une réunion inaugurale virtuelle est prévue pour août 2020.

Le gouvernement du Canada est déterminé à établir un dialogue avec les jeunes et a annoncé un certain nombre de mesures, notamment le programme Emplois d'été Canada et le Programme d'emploi et de compétences des jeunes, pour veiller à ce que les jeunes Canadiens reçoivent le soutien et les outils dont ils ont besoin pour bien se développer.

Consultez la liste complète des membres du Conseil canadien de la jeunesse agricole.

Citations

« Je suis impatiente de discuter avec les membres nouvellement nommés du Conseil canadien de la jeunesse agricole. Chaque membre du nouveau Conseil canadien de la jeunesse agricole apportera un point de vue unique à la table, et ensemble, les membres contribueront au processus décisionnel du gouvernement et aideront à façonner l'avenir du secteur agricole canadien. J'ai bien hâte de faire connaissance avec tous les membres lors de nos premières discussions virtuelles plus tard cet été. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Je suis fière d'apporter mon soutien à l'annonce faite par les membres du Conseil canadien de la jeunesse agricole. Ces 25 jeunes Canadiens tiendront un rôle clé dans le maintien d'un dialogue ouvert et permanent sur les défis et les possibilités du secteur agricole canadien. Notre gouvernement est déterminé à donner voix au chapitre aux jeunes dans le processus décisionnel et à encourager le développement des affaires au sein de la prochaine génération de jeunes entrepreneurs. »

- L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse

Faits en bref

Plus de 800 personnes ont posé leur candidature pour faire partie du Conseil canadien de la jeunesse agricole

Les jeunes dont la candidature n'a pas été retenue sont susceptibles d'être sollicités pour participer à d'autres forums avec la ministre et le Ministère à l'avenir.

Le processus de sélection comprenait une série de questions sur l'expérience de chaque candidat dans le secteur agricole et agroalimentaire, ainsi qu'un bref essai sur un problème important auquel sont confrontés les jeunes du secteur et sur la façon proposée pour le résoudre.

La réunion inaugurale virtuelle du Conseil aura lieu en août 2020.

Le 23 juillet, la ministre a annoncé qu'environ 800 nouveaux postes devraient être créés dans le cadre du Programme d'emploi et de compétences des jeunes, qui a été mis sur pied pour aider l'industrie agricole à attirer des jeunes Canadiens de 15 à 30 ans dans ses rangs afin de pallier la pénurie de main-d'oeuvre provoquée par la pandémie.

