Kyoto Semiconductor lance la plus petite photodiode de sa catégorie dans l'industrie, dotée d'un large éventail de longueurs d'onde de sensibilité, allant de 400 à 1 700 nm





Depuis sa création il y a quarante ans, l'entreprise Kyoto Semiconductor Co., Ltd., basée à Fushimi Ward, Kyoto, et sous la direction de Tsuneo Takahashi, son président-directeur général, est restée à la pointe de l'industrie, grâce à ses solutions d'optique, issues de technologies standard mondiales associées à la qualité japonaise et au sens du détail lors de la production. La Société a annoncé le développement de la photodiode KPMC29 bicolore KP-2 à deux longueurs d'onde, la plus petite de sa catégorie dans l'industrie, pouvant être montée en saillie, équipée de photodiodes en silicone et arséniure d'indium et de gallium, avec une photosensibilité conçue pour un large éventail de longueurs d'onde allant de 400 à 1 700 nm, déployées le long du même axe lumineux.

Cette sensibilité à large spectre, ajoutée à un format réduit à 1/8 du volume des anciens produits de Kyoto Semiconductor, est particulièrement utile dans le domaine de la santé, pour des utilisations incluant le contrôle biométrique médical comme les oxymètres de pouls ou les contrôleurs d'activité portables. Étant donné qu'il est également possible de produire de manière indépendante des signaux de photocourant à partir de photodiodes d'arséniure d'indium et de gallium, une mesure de l'intensité du photocourant permettra d'utiliser ces données comme thermomètre à radiations, capable de mesurer la température sans contact direct avec l'objet chaud.

Contexte du développement

La technologie de l'analyse spectroscopique, permettant l'identification des objets et de leurs caractéristiques sans contact direct, en reflétant leur lumière et en mesurant les degrés de transmission et de réflexion, est en pleine expansion dans de nombreux domaines tels que la médecine, la production et la sécurité. L'analyse stéréoscopique se base sur deux facteurs pour parvenir à identifier une large gamme d'objets : un éventail de longueurs d'onde plus large, ou couleurs, pour les longueurs d'onde à la source, et une sensibilité améliorée pour les longueurs d'onde terminées par une photodiode. Il existe également un besoin de produits aux dimensions réduites, comparés aux produits à fil de plomb actuels, visant à être utilisés dans du matériel médical ou des appareils portatifs susceptibles d'être fixés directement sur le corps.

Nous avons donc orienté notre développement pour répondre à la demande de ces produits.

Caractéristiques du produit

Un large éventail de sensibilités de longueur d'onde (400~1 700 nm).

Pour augmenter la gamme de la longueur d'onde, nous avons superposé sur le même axe lumineux des photodiodes en silicone, ayant une sensibilité sur des longueurs d'onde plus courtes, et des photodiodes d'arséniure d'indium et de gallium, sensibles aux longueurs d'onde plus longues. Un pack en saillie, compact, le plus petit de sa catégorie.

Pour parvenir à réduire le format de cette PD bicolore KP-2, les photodiodes d'arséniure d'indium et de gallium ont été couchées dans des alvéoles creusées sur la base pour les photodiodes en silicone, destinées en temps normal à laisser passer la lumière. Cela a permis de diminuer au maximum la hauteur du pack. (Des demandes de brevets ont été déposés).

Si l'on compare avec des produits plus anciens de Kyoto Semiconductor, le rapport des volumes a été réduit à 1/8.

Voir la suite pour de plus amples informations. (https://www.kyosemi.co.jp/en/lp/kpmc29/)

Des échantillons seront disponibles à compter du 31 août 2020.

Les commandes pour la production en série seront ouvertes le 1er avril 2021.

Kyoto Semiconductor

Kyoto Semiconductor est né en 1980 à Kyoto, en tant que fabricant spécialisé en semiconducteurs optiques. Les semiconducteurs fabriqués offrent des performances et une précision hors du commun, parfaites pour une utilisation en transmission optique. Ils sont fabriqués de bout en bout, pré et post processus inclus, avec la technologie de packaging unique de Kyoto Semiconductor, dans nos locaux au Japon, pour être expédiés à nos clients du monde entier. Kyoto Semiconductor est à la tête de l'industrie, grâce à des technologies de standard mondial pour les solutions de dispositifs optiques, basées sur la qualité japonaise et l'attention au détail lors de la production.

Site Internet de l'entreprise : https://www.kyosemi.co.jp/

