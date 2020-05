Le gouvernement du Canada annonce le renouvellement du mandat du président et chef de la direction de la Banque de développement du Canada





OTTAWA, le 26 mai 2020 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, a annoncé aujourd'hui le renouvellement du mandat de Michael Denham à titre de président et chef de la direction de la Banque de développement du Canada (BDC). Son mandat est prolongé d'un an à compter du 10 août 2020.

Depuis sa nomination à titre de chef de la direction en août 2015, Michael Denham guide BDC dans la réalisation de son mandat de soutien aux petites et moyennes entreprises dans l'ensemble du pays. BDC offre un large éventail de programmes de soutien aux prêts, de services-conseils et de capital de risque. Le renouvellement du mandat de M. Denham permettra à l'organisme de bénéficier d'une continuité bien nécessaire et de jouer son rôle essentiel au cours d'une période sans précédent.

M. Denham est bilingue et est titulaire d'un baccalauréat ès arts de la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs de l'Université de Princeton ainsi que d'une maîtrise ès sciences en économie obtenue avec distinction de la London School of Economics. Il a assumé des fonctions de direction au sein de McKinsey, Bombardier, Accenture et AquaTerra avant de joindre les rangs de BDC.

Citations

« Michael Denham joue un rôle essentiel afin d'habiliter BDC à fournir des services dont les propriétaires de petite entreprise de toutes les régions ont besoin, particulièrement pendant la crise de la COVID-19. Qu'il s'agisse d'entreprises traditionnelles ayant besoin de soutien pour obtenir des prêts et couvrir leurs dépenses d'exploitation ou d'entreprises en démarrage à forte croissance souhaitant obtenir du financement pour participer à la reprise, BDC continuera de les soutenir en cette période difficile. »

- La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng

« Au cours des cinq dernières années, BDC a travaillé avec un nombre record d'entrepreneurs et appuyé la réussite d'entreprises de toutes les industries et de toutes les régions du Canada. La pandémie de COVID-19 continuera à exercer des pressions financières considérables sur les propriétaires d'entreprise. BDC jouera un rôle déterminant afin de les aider à obtenir les capitaux et les conseils dont elles auront besoin pour rebâtir leurs activités. Je suis heureux et je me sens privilégié d'être membre de cette équipe. Nous continuerons à offrir un soutien aux petites et moyennes entreprises pendant cette période difficile et tout au long de la reprise qui suivra. »

- Le président et chef de la direction de BDC, Michael Denham

Les faits en bref

BDC est une société d'État qui rend des comptes au Parlement par l'entremise d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada .

. BDC offre un accès à du financement ainsi que des services-conseils afin d'aider les entreprises canadiennes de tous les secteurs et à toutes les étapes de développement à croître et à réussir. BDC Capital, sa division d'investissement, propose une vaste gamme de solutions de capital de risque. BDC est régie par un conseil d'administration indépendant, assurant le respect des normes les plus élevées de pratiques saines en matière de gouvernance d'entreprise.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @CommerceCanada

Aimez-nous sur Facebook : Le commerce international du Canada - Affaires mondiales Canada

Restés branchés

Suivez Entreprises Canada sur les médias sociaux pour en savoir plus sur le monde des affaires : Twitter, Facebook

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 26 mai 2020 à 14:00 et diffusé par :