COVID-19 et transport collectif : offre de prolongation de suspension des abonnements annuels

Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) a reçu du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), M. Benoit Charette, un mandat d'audience publique sur le Projet d'Énergie Saguenay par GNL...

Porter Airlines reporte la reprise de ses vols au 29 juillet, soit un mois plus tard que prévu initialement, en raison du maintien des restrictions de voyage attribuables à la COVID-19....

Alors que les rassemblements à l'extérieur sont maintenant permis sous certaines conditions par les autorités de la santé publique, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rappelle l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert qui a cours...

Les défis sans précédent auxquels le monde est confronté nous obligent toutes et tous à nous concentrer davantage sur ce qui compte vraiment. Notre priorité immédiate, en tant que PDG, est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que nos...