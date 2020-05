La bourse de fret d'Alpega, Teleroute, lance une interface de programmation (API) et une nouvelle application mobile pour aider ses clients, de plus en plus nombreux, à travailler encore plus efficacement





Teleroute, l'une des principales bourses de fret en Europe, continue à répondre aux besoins de ses clients toujours plus nombreux en proposant deux améliorations majeures de son offre actuelle : une interface de programmation (API) avancée et une nouvelle version de son application mobile. Celles-ci visent à optimiser la conclusion des transactions de transport et la recherche de nouveaux partenaires commerciaux.

Aujourd'hui plus que jamais, il est crucial pour les commissionnaires et les transporteurs de pouvoir répondre rapidement aux demandes croissantes de leurs clients. La nouvelle interface API de Teleroute permet aux entreprises de gagner un temps considérable et d'éviter les erreurs en déposant leurs offres sur la bourse de fret directement depuis leur système de gestion des transports (TMS). Par ailleurs, les entreprises peuvent trouver de nouveaux partenaires qualifiés via l'interface, ce qui leur permet de multiplier les opportunités commerciales et de créer un réseau stable de collaborateurs afin d'optimiser toutes les opérations de transport. La nouvelle interface API est intégrée à plus de 50 solutions TMS et n'entraîne aucun coût supplémentaire pour les clients Teleroute.

Ce n'est une surprise pour personne : de plus en plus de sociétés de transport ont du mal à trouver du fret et doivent effectuer des trajets à vide. Soucieuse d'aider les clients dans cette situation, la bourse de fret Teleroute a amélioré son application mobile. Les utilisateurs peuvent désormais effectuer plusieurs recherches de fret simultanément, contacter en un clic l'entreprise qui a déposé l'offre et proposer une capacité de transport. De plus, cette nouvelle application mobile permet d'accéder aux nombreuses offres de fret et de camions déposées sur Wtransnet, la principale bourse de fret ibérique, qui fait également partie du groupe Alpega.

Ces deux nouveautés démontrent la volonté de Teleroute de continuer à investir dans des technologies qui aident réellement le secteur des transports, ce que confirme Fabrice Douteaud, directeur de l'exploitation des places de marché pour le groupe Alpega :

« Notre mission est de fournir au secteur des transports des outils intelligents qui facilitent la collaboration et aident nos clients dans leurs défis quotidiens. Dans cette optique, nous nous efforçons chaque jour d'accroître les avantages que procure notre plateforme afin d'offrir une plus grande valeur ajoutée. »

