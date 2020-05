NOVASEP et LYSOGENE annoncent leur nouvelle collaboration pour le développement et la production du produit de thérapie génique dans le traitement de la gangliosidose à GM1





Ce contrat couvre la fabrication du virus adéno-associé (AAV)

LYON, France et PARIS, 26 mai 2020 /PRNewswire/ -- Novasep, fournisseur de premier plan de services et de technologies pour l'industrie des sciences de la vie, et Lysogene (FR0013233475 ? LYS), société biopharmaceutique de phase 3 s'appuyant sur une plateforme technologique de thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC), annoncent aujourd'hui la signature d'un contrat pour le développement et la fabrication de LYS-GM101, un candidat médicament de thérapie génique utilisant le AAVrh 10 destiné au traitement de la gangliosidose à GM1, une maladie neurodégénérative de surcharge lysosomale rare.

Avec cette collaboration, les deux sociétés consolident leur partenariat de longue date amorcé avec le développement et la fabrication du LYS-SAF302, produit de thérapie génique le plus avancé de Lysogene, actuellement en phase clinique 2/3.

Mark Plavsic, Directeur Technique de Lysogene déclare : "Après le succès de la relation développée au cours des 4 dernières années, je suis très heureux de continuer à travailler avec Novasep, qui s'affirme comme un véritable leader du développement et de la fabrication de thérapies géniques. En étendant notre collaboration, nous assurons la production des lots cliniques de notre traitement expérimental dans la gangliosidose à GM1, et prenons une option pour un transfert technique efficace et sans heurts vers un futur procédé commercial."

Cedric Volanti, Président de la Business Unit Biopharma Solutions chez Novasep ajoute : "Chez Novasep, nous sommes ravis de poursuivre et d'approfondir notre partenariat avec Lysogene. Novasep apportera son expertise et mobilisera ses capacités de production pour d'abord aider Lysogene avec le développement clinique de sa thérapie génique innovante de la gangliosidose à GM1 et, ensuite, pour accélérer la transition vers la fabrication d'un produit commercial en assurant un transfert efficace du procédé vers notre unité de fabrication commerciale."

A propos de Lysogene

Lysogene est une société de thérapie génique centrée sur le traitement de maladies orphelines du système nerveux central (SNC). La société a bâti une capacité unique permettant l'administration sure et efficace de thérapies géniques au SNC afin de traiter des maladies lysosomales et d'autres maladies génétiques. Un essai clinique de phase 2/3 dans la MPS IIIA en partenariat avec Sarepta Therapeutics, Inc. est en cours et un essai clinique de phase 1/3 est en préparation dans la gangliosidose à GM1. Conformément aux accords signés entre Lysogene et Sarepta Therapeutics, Inc., ce dernier va détenir les droits commerciaux exclusifs de LYS-SAF302 aux Etats Unis et sur les marchés hors Europe ; Lysogene conservera l'exclusivité commerciale de LYS-SAF302 en Europe. Lysogene collabore aussi avec un partenaire académique pour définir la stratégie de développement pour le traitement du syndrome de l'X fragile, une maladie génétique liée à l'autisme. www.lysogene.com.

À propos de Novasep

Novasep est un fournisseur de services et de technologies de premier plan pour l'industrie des sciences de la vie.

Fort de 20 ans d'expérience dans le développement et la production de biomolécules, Novasep propose une gamme complète de services pour :

- les vecteurs viraux (AAV, adénovirus, lentivirus, HSV, VSV, VEEV...) destinés à la thérapie cellulaire et génique, l'immunothérapie et la vaccination, depuis le développement de procédé jusqu'à la production

- le flaconnage stérile de vecteurs viraux, de virus atténués et vivants, d'anticorps monoclonaux, de plasmides et d'autres biologiques, depuis la formulation jusqu'au conditionnement

Dans le cadre de sa stratégie de croissance Rise-2, Novasep a récemment ouvert une nouvelle unité, Senrise-IV, consacrée à la production commerciale de vecteurs viraux, suivie l'année dernière par Senefill, une nouvelle unité dédiée à la formulation et au flaconnage stérile à échelle commerciale de produits biologiques. Situées à Seneffe, en Belgique, ces deux installations contribueront au succès des projets biopharmaceutiques.

