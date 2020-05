Anniversaire de la campagne Parité d'ici 30 - Un appel à davantage d'égalité et de diversité dans le secteur de l'énergie propre





OTTAWA, le 25 mai 2020 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a souligné aujourd'hui le deuxième anniversaire de la campagne Parité d'ici 30, lancée conjointement par les gouvernements du Canada et de la Suède en mai 2018. La pandémie de COVID-19 évolue constamment et le gouvernement du Canada demeure déterminé à bâtir un avenir axé sur l'énergie propre pour renforcer l'économie, créer de bons emplois et appuyer le secteur des ressources naturelles en cette période économique difficile.

Les recherches confirment que les entreprises en énergie qui comptent une diversité de leadership réalisent plus de profits, font preuve de plus d'innovation et sont mieux prémunies contre le risque. À l'heure actuelle, les femmes ne représentent pourtant que 23 % des employés et 18 % des cadres dans le secteur de l'énergie, ce qui est nettement inférieur à la plupart des autres secteurs.

Parité d'ici 30 est une campagne menée dans le cadre de l'initiative Clean Energy, Education and Empowerment (C3E), une initiative mixte de la réunion ministérielle sur l'énergie propre et de l'Agence internationale de l'énergie, qui vise à promouvoir l'égalité des sexes dans le secteur de l'énergie. Les signataires se sont engagés à prendre des mesures concrètes afin de combler l'écart entre les sexes en faisant avancer les choses sur les plans de l'équité salariale, de la parité au sein des échelons supérieurs et de l'égalité des chances d'ici 2030.

Les signataires de cette campagne mondiale comptent notamment des associations industrielles, des entreprises, des organismes sans but lucratif et des gouvernements du monde entier, dont ceux du Canada et de 11 autres pays : l'Autriche, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Le secteur énergétique mondial a été confronté à des répercussions vastes et sans précédent en raison de la pandémie de COVID-19. Les initiatives qui favorisent un avenir plus diversifié et plus novateur, comme la campagne Parité d'ici 30, seront plus importantes que jamais alors que le secteur cherche à se relever et à avancer vers un avenir prospère et inclusif.

«?Atteindre l'égalité des sexes dans le secteur de l'énergie n'est pas seulement la bonne chose à faire; c'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Dans le cadre de la campagne Parité d'ici 30, nous collaborons avec des organisations et des pays du monde entier qui sont attachés aux mêmes principes afin d'y parvenir.?»

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

«?Nous voulons que la campagne Parité d'ici 30 rallie plus de partenaires et engendre plus d'actions et de progrès. Le secteur énergétique doit faire écho au leadership du Canada et relever le défi du ministre qui demande que nous nous impliquions. Nous travaillons fort pour atteindre les objectifs de la campagne, mais ce que nous voulons vraiment atteindre, c'est l'égalité des sexes, dès maintenant.?»

Dan Dorner

Responsable de la réunion ministérielle sur l'énergie propre

