Impact de la COVID-19 - L'industrie forestière ne pourra pas redémarrer comme elle était avant la crise

MONTRÉAL, le 25 mai 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) constate que la crise actuelle accélère le déclin déjà en cours de certains papiers et demande au gouvernement du Québec d'intervenir rapidement et fermement pour éviter l'effondrement économique de certaines des 152 municipalités forestières de la province.

« Notre forêt est une richesse naturelle renouvelable et nous ne pouvons pas rester les bras croisés devant le déclin d'un secteur de cette industrie aussi importante pour les régions du Québec », affirme Louis Bégin, président de la FIM-CSN. Déjà, la FIM-CSN constate de nombreuses fermetures totales ou partielles de papetières. Certaines scieries se contentent par ailleurs de transformer le bois déjà coupé et en stock.

La production de papier journal et de papier destiné aux circulaires est particulièrement à risque puisque la baisse de la demande s'est accélérée pour ces produits pendant la crise actuelle et qu'il s'agit probablement d'une tendance structurelle. Le secteur du bois d'oeuvre se porte mieux que le papier, pour le moment, mais la fermeture ou le ralentissement de papetières entraîneront cependant une impossibilité d'écouler les copeaux provenant de certaines scieries. Cette conséquence diminue les revenus des usines de sciage et crée un problème environnemental. « Il y a urgence d'agir avant que la situation se détériore davantage. Les ministres Pierre Dufour et Pierre Fitzgibbon doivent se manifester », souligne Michel Tétreault, trésorier de la FIM-CSN.

Investissement, recherche et allocation judicieuse du bois

Les filières d'avenir qui utiliseraient la fibre de bois dans une deuxième ou une troisième transformation tout en permettant de diminuer les émissions de carbone tardent cependant à voir le jour au Québec. On en discute depuis de nombreuses années, mais la crise de la COVID-19 nous commande maintenant de passer à l'action. Trois principaux outils sont à la portée du gouvernement pour s'assurer de favoriser les véritables entrepreneurs qui sont prêts pour une transition durable : l'allocation judicieuse du bois par le régime forestier, un soutien accru à la recherche et l'accès à l'investissement.

« Le gouvernement doit se servir des leviers en place dans le régime forestier pour s'assurer que le bois qui était destiné à faire du papier journal reste dans les régions et serve à approvisionner les entreprises qui décideront de miser sur des filières d'avenir », demande Louis Bégin. Ce dernier ajoute que du capital de risque, accordé notamment par Investissement Québec ou par la Société générale de financement, devra être disponible pour appuyer le financement de ce virage majeur.

La recherche est déjà bien avancée dans plusieurs nouvelles filières basées sur la fibre de bois, entre autres avec les travaux de FPInnovations. Il faudra cependant en accélérer le rythme pour faire en sorte que de nouveaux procédés industriels écologiques soient rapidement testés à plus grande échelle et pour rendre encore plus efficaces ceux qui fonctionnent déjà.

152 municipalités qui dépendent du secteur forestier

Selon un rapport du ministère des Forêts de mai 2019, quelque 152 municipalités du Québec enregistrent un niveau de dépendance significatif à l'égard du secteur forestier puisque 10 % et plus des emplois s'y concentrent. Ces municipalités sont réparties dans 14 des 17 régions administratives du Québec. Les régions qui comptent le plus sur l'industrie forestière sont, par ordre décroissant : le Nord-du-Québec, l'Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Centre-du-Québec, la Mauricie, Chaudière-Appalaches, l'Estrie, la Côte-Nord et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) rassemble près de 30?000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de 320 syndicats, partout au Québec. Elle est notamment présente dans le secteur des scieries et des papetières.

