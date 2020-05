Le nouveau programme de déclaration de revenus en ligne et de coaching virtuel donnera les outils nécessaires à ceux qui en ont le plus besoin.





WoodGreen, Prosper Canada et Intuit Canada s'associent pour aider les contribuables à faible revenu, alors que la date limite de dépôt des déclarations de revenus approche, le 1er juin.

TORONTO, le 25 mai 2020 /CNW/ - En raison de la COVID-19, des milliers de Canadiens à faible revenu qui auraient habituellement préparé leurs impôts par l'intermédiaire des cliniques du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt (CVITP) ont vu leurs rendez-vous annulés, laissant un grand nombre de Canadiens parmi les plus vulnérables sans possibilité de présenter leur déclaration de revenus.

Alors que la date limite du 1er juin pour la déclaration d'impôts des particuliers approche à grands pas, WoodGreen s'est associé à Prosper Canada, Intuit Canada et l'Intuit Financial Freedom Foundation pour lancer un programme pilote qui permettra aux utilisateurs des cliniques d'apprendre à préparer leurs propres impôts grâce à leurs appareils mobiles et leurs ordinateurs. L'encadrement, le mentorat et un soutien plus large de la part de bénévoles dûment formés seront disponibles par téléphone ou vidéoconférence. Le programme pilote sera proposé aux clients qui participent au programme d'autonomisation financière de WoodGreen. Ce dispositif est désormais possible grâce en raison de la décision récente de l'Agence du revenu du Canada d'autoriser les cliniques fiscales à offrir leurs services à distance.

« Les personnes à faible revenu doivent pouvoir faire leur déclaration d'impôts afin d'avoir accès aux prestations et aux aides dont elles ont besoin, en raison notamment du fait que leur vie a été bouleversée par le COVID-19 », a déclaré Steven Vanderherberg, directeur de la finance familiale et des aides à l'emploi chez WoodGreen. « Ce programme pilote offrira à un grand nombre de nos clients une option innovante d'aide à la déclaration de revenus, tout en évitant un risque supplémentaire d'exposition au coronavirus. Nous remercions Prosper Canada et l'Intuit Financial Freedom Foundation d'avoir aidé à concrétiser ce projet durant cette année fiscale ».

Le programme Virtual Self-Filing, qui s'appuie sur une clinique existante gérée par WoodGreen et soutenue par les bénévoles d'Intuit, vise à donner aux clients de WoodGreen de Toronto les moyens de prendre en main leur situation financière en les soutenant dans la préparation de leur propre déclaration d'impôts. Les personnes qui s'inscrivent volontairement recevront un courriel les guidant dans le processus de création d'un compte et dans la préparation de leur déclaration. Un rendez-vous téléphonique ou vidéo avec un membre du personnel ou un bénévole de WoodGreen sera ensuite planifié, au cours duquel l'assistant fiscal pourra se familiariser avec le client, répondre à ses questions et le guider dans le processus de finalisation de la déclaration à remplir.

« Le programme Virtual Self-Filing est un excellent exemple de collaboration réussie, où la communauté, le gouvernement et les entreprises mettent à profit les forces et les technologies des uns et des autres pour contribuer à une plus grande autonomie financière pour les Canadiens - tout en renforçant leur capacité et leur santé financière », a déclaré Elizabeth Mulholland, PDG de Prosper Canada. « La COVID-19 menace démesurément les Canadiens vulnérables, qui doivent chaque jour rester chez eux pour leur sécurité, mais ce virus nous pousse également à trouver des moyens innovants pour servir la population, où qu'elle se trouve - un effet bénéfique qui perdurera bien après la fin de la pandémie ».

Cette initiative de Virtual Self-Filing s'appuie sur un programme géré directement par WoodGreen avec l'aide de bénévoles d'Intuit, qui avait fermé ses portes en même temps que d'autres cliniques en mars. Virtual Self-Filing sera expérimentée à Toronto en 2020, ce qui permettra de recueillir des commentaires utiles, de vérifier la manière dont ces outils sont utilisés et d'avoir un aperçu de la prestation de services à distance. Les résultats de ce programme pilote devraient être utilisés pour développer et proposer des options de Virtual Self-Filing aux clients d'autres cliniques d'impôts du Canada, afin de donner aux Canadiens tous les outils nécessaires et de permettre aux cliniques d'impôts communautaires de rejoindre davantage de Canadiens avec leurs moyens actuels.

À propos de WoodGreen

En tant qu'agence partenaire du réseau Centraide, WoodGreen combine une activité à grande échelle et une expérience avérée avec un esprit entrepreneurial, en recherchant et en développant continuellement des solutions innovantes pour répondre aux besoins essentiels de la société. Forte d'une riche histoire de plus de 80 ans, WoodGreen est l'une des plus grandes agences de services sociaux de Toronto, qui vient en aide à 37 000 personnes chaque année à partir de 36 localisations. Ensemble, nous aidons la population à trouver un logement sûr et abordable, les personnes âgées à vivre de façon autonome, les professionnels formés à l'étranger à entrer sur le marché du travail, les parents à accéder à des services de garde d'enfants, les enfants et les jeunes à accéder à des programmes parascolaires, les nouveaux arrivants à s'installer dans la société canadienne, les sans-abri et les personnes marginalisées à sortir de la rue, les gens à trouver un emploi et des formations utiles et des aides à l'autonomisation financière, et nous offrons également un large éventail de services de santé mentale. Pour en savoir plus, consultez le site www.woodgreen.org .

À propos de Prosper Canada

Prosper Canada est un organisme de bienfaisance national qui se consacre à l'élargissement des possibilités économiques pour les Canadiens vivant dans la pauvreté grâce à des politiques et des programmes innovants. Prosper Canada travaille avec des partenaires gouvernementaux, commerciaux et communautaires pour développer et promouvoir des politiques, des programmes et des ressources financières qui éliminent les obstacles et aident un plus grand nombre de Canadiens à prospérer.

À propos d'Intuit

La mission d'Intuit est de favoriser la prospérité dans le monde entier. Nous sommes une entreprise de plateforme financière mondiale qui propose des produits tels que TurboImpôt, QuickBooks, Mint et Turbo, conçus pour donner aux consommateurs, aux travailleurs indépendants et aux petites entreprises les moyens d'améliorer leur vie financière. Notre plateforme et nos produits aident les clients à obtenir plus d'argent avec un minimum de travail, tout en leur accordant une confiance totale en leurs actions et leurs décisions. Notre écosystème innovant de solutions de gestion financière sert environ 50 millions de clients dans le monde entier. Visitez notre site pour connaître les dernières nouvelles et obtenir des informations détaillées sur Intuit et ses marques, et retrouvez-nous sur Facebook.

Intuit Financial Freedom Foundation encourage les partenariats, les programmes et les initiatives philanthropiques qui favorisent la prospérité de ceux qui en ont le plus besoin. Nous pensons que l'engagement des citoyens dans la préparation et la production des déclarations de revenus est une opportunité importante et responsabilisante pour les individus et les familles de comprendre et d'améliorer leur vie financière personnelle. C'est particulièrement vrai pour les personnes à faibles revenus et c'est ainsi qu'Intuit a fait don de TurboImpôt à des millions de personnes, a fondé "Tax Time Allies" et fournit des fonds et d'autres soutiens à des organisations à but non lucratif qui construisent l'autonomie financière de ceux qui en ont le plus besoin.

