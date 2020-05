Avis aux médias - Des ministres et des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une conférence de presse sur la maladie à coronavirus (COVID-19)

La pandémie de la COVID-19 a perturbé la vie de tous les Canadiens et Canadiennes, de même que profondément changé leur façon de travailler, d'interagir et d'accéder aux services essentiels. Pendant la crise, les services de télécommunication jouent...

OFEV® est le premier traitement disponible au Canada pour les maladies pulmonaires interstitielles fibrosantes progressives (MPI-FP) qui affectent les patients présentant diverses formes de maladies pulmonaires interstitielles (MPI) On estime que 18...

Des ministres et des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une conférence de presse afin de fournir une mise à jour sur la maladie à coronavirus (COVID-19). DateLe 25 mai 2020 Heure12 h 00 (HAE) LieuÉdifice de l'Ouest, pièce 225Colline...