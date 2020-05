La Chambre de commerce du Canada s'associe à Salesforce pour offrir une bouée de sauvetage de $10 000 afin d'aider 62 petites entreprises à se remettre du ralentissement causé par la pandémie de la COVID-19





OTTAWA, 25 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les petites entreprises sont le coeur des collectivités canadiennes et l'épine dorsale de l'économie canadienne. Les Canadiens partout, ont soutenu les entreprises locales durant la pandémie de la COVID-19, en passant de la commande de plats à emporter à l'achat de cartes-cadeaux. Des organisations civiques, dotées des ressources et des moyens, interviennent également.



Aujourd'hui, la Chambre de commerce du Canada, l'association principale commerciale et la plus représentative du Canada, a annoncé un nouveau programme, le Fonds d'aide aux petites entreprises du Réseau de résilience des entreprises canadiennes , afin d'offrir aux petites entreprises canadiennes d'un océan à l'autre 10 000 $ de subventions pour les aider dans leurs efforts de relance pendant cette période sans précédent.

Les demandes qui démontrent le mieux comment les fonds aideront les entreprises, leurs employés et leurs communautés recevront le financement.

L'initiative, rendue possible par la générosité de Salesforce (NYSE: CRM), aidera 62 petites entreprises canadiennes à récupérer et à soutenir leur résilience, pour un total de 620 000 $ en fonds. Les entreprises peuvent utiliser les subventions de 10 000 $ pour soutenir leurs efforts de relance, y compris le paiement des salaires, l'acquisition d'équipements de sécurité et de protection individuelle pour le personnel, le réapprovisionnement en matériel ou le paiement des mesures nécessaires pour adapter les modèles d'entreprise aux impacts économiques causé par la pandémie de la COVID-19, parmi d'autres priorités clés.

« Pendant la crise de la COVID-19, la Chambre de commerce du Canada a pour mission d'offrir de l'aide à un plus grand nombre possible d'entreprises à se maintenir à flot et à rester ouvertes. Les propriétaires de petites entreprises mettent tout ce qu'ils ont dans leur entreprise, et ces subventions aideront à les soutenir un peu. Les bonnes personnes qui se réunissent sont la façon dont les Canadiens ont géré cette crise, et la Chambre de commerce du Canada et Salesforce suivent leur exemple, une entreprise à la fois », a déclaré Perrin Beatty, président et chef de la direction, Chambre de commerce du Canada.

« Nous nous soucions profondément des défis auxquels sont confrontées les petites entreprises à travers le Canada à la suite de la pandémie et nous reconnaissons qu'elles ont été particulièrement touchées », a déclaré Margaret Stuart, directrice nationale du Canada, Salesforce. « Avec cette initiative, notre objectif est de soutenir la résilience des propriétaires de petites entreprises canadiennes et de les aider à se relever. Les petites entreprises comptent parmi les collectivités les plus innovatrices et les plus travailleuses du Canada, et il est de notre priorité de les aider à retourner au travail en toute sécurité et à se préparer à la prochaine normalité du Canada. »

«?Les propriétaires de petite entreprise et les entrepreneurs sont des innovateurs résilients. Pour soutenir les entreprises qui font la force de nos communautés, notre gouvernement a pris des mesures décisives pour les aider à restreindre leurs dépenses, à garder leurs employés et à payer leurs coûts d'exploitation, » a déclaré la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, Mary Ng. « Grâce aux efforts déployés par la Chambre de commerce du Canada et Salesforce, un plus grand nombre de propriétaires de petite entreprise obtiendront l'aide dont ils ont besoin pendant cette période difficile. Nous sommes tous touchés par la crise en cours, et nous aiderons les petites entreprises à passer au travers.?»

La subvention est ciblée envers les petites entreprises à but lucratif qui sont déjà en opération depuis plusieurs années, mais qu'éprouvent des défis économiques à cause de COVID-19. La période de candidature débutera le 1er juin 2020 sur le site Web du Réseau de résilience des entreprises canadiennes (RDRDEC) et se terminera le 12 juin 2020. Les candidats retenus seront annoncés vers la fin de juin ou le début de juillet 2020, et les fonds seront transférés aux candidats retenus dans les plus bref délais.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à une annonce mondiale de Salesforce visant à distribuer un total de 5 millions de dollars US aux propriétaires de petites entreprises sur le plan international.

La Chambre de commerce du Canada a créé le RDRDEC en partenariat avec le gouvernement du Canada pour aider le milieu des affaires à se préparer, à persévérer et, finalement, à prospérer face à la pandémie de COVID-19.

Le RDRDEC est une campagne coordonnée, dirigée par les entreprises et inclusive visant à fournir aux entreprises des outils dont elles ont besoin pour atténuer l'impact de la pandémie sur elles, notre économie et nos communautés à travers le pays. Son objectif est également d'aider les entreprises à sortir de cette crise et de stimuler la reprise économique du Canada.

À propos de Salesforce

Salesforce, le leader mondial du CRM, rapproche les entreprises à l'heure du numérique. Créée en 1999, Salesforce aide les entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs de tirer parti de technologies puissantes (cloud, mobiles, médias sociaux, internet des objets, intelligence artificielle, voix et blockchain) afin de leur offrir une vue panoramique de leurs clients. Pour plus d'informations sur Salesforce (NYSE: CRM), visitez: www.salesforce.com.

Veuillez visiter salesforce.com/careforsmallbusiness pour en apprendre davantage et consulter leur gamme complète de ressources aidant les petites entreprises à traverser la pandémie mondiale de la COVID-19.

À propos de la Chambre de commerce du Canada ? Parce que les affaires sont importantes

La Chambre de commerce du Canada contribue au développement des entreprises qui soutiennent nos familles, nos communautés et notre pays. Nous y parvenons en influençant la politique gouvernementale, en fournissant des services commerciaux essentiels et en mettant les entreprises en contact avec de l'information qu'elles peuvent utiliser, avec des possibilités de croissance et avec un réseau de chambres locales, d'entreprises, de décideurs et d'homologues de tout le pays, dans tous les secteurs de l'économie et à tous les niveaux de gouvernement, ainsi qu'au niveau international. Nous apportons un soutien sans faille aux entreprises et au rôle vital qu'elles jouent dans l'édification et le maintien de notre grand pays.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Philippe Taylor à ptaylor@chamber.ca





Communiqué envoyé le 25 mai 2020 à 00:05 et diffusé par :