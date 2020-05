Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Semaine des services paramédicaux





OTTAWA, le 24 mai 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine des services paramédicaux, qui se déroule du 24 au 30 mai :

« Nous soulignons aujourd'hui le début de la Semaine des services paramédicaux (en anglais seulement). C'est l'occasion pour tous de célébrer et de remercier les femmes et les hommes qui sont aux premières lignes de notre système de santé.

« D'un bout à l'autre du pays, plus de 40 000 paramédics et agents de communication sont là pour aider les Canadiens dans le besoin. De jour en jour, ils répondent à nos appels à l'aide et se mettent en danger pour sauver des vies. Cette année, nous sommes particulièrement reconnaissants de leurs sacrifices et des services qu'ils offrent dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. À tous les paramédics au Canada : merci.

« Tout au long de cette pandémie, les paramédics ont été présents pour les Canadiens et ont été les meilleurs modèles de courage, de compassion et de dévouement. Nous sommes déterminés à être là pour eux également. Nous continuerons à faire tout notre possible pour les soutenir en ces temps difficiles, car c'est en étant solidaires que nous réussirons à passer à travers cette crise.

« Au nom de tous les Canadiens, je remercie les paramédics de leurs services et du travail incroyable qu'ils font chaque jour. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 24 mai 2020 à 09:00 et diffusé par :