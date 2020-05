Le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde, affirme que le financement supplémentaire versé aux organisations autochtones urbaines est essentiel afin de lutter contre la COVID-19





OTTAWA, le 22 mai 2020 /CNW/ - Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, souligne le caractère essentiel du financement supplémentaire de 75 millions de dollars annoncé hier par le premier ministre et versé aux organisations autochtones urbaines, qui sera consacré aux efforts de lutte contre la COVID-19 pour assurer la santé et la sécurité de tous les membres des Premières Nations qui habitent dans les régions rurales et urbaines partout au Canada.

« Ce financement supplémentaire pour les organisations autochtones est essentiel pour assurer la sécurité et le bien-être de tous les membres des Premières Nations qui vivent dans les centres urbains et à l'extérieur des réserves, a déclaré le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde. Nous savons que nos frères et soeurs des Premières Nations vivant à l'extérieur des réserves sont tout aussi vulnérables pendant cette pandémie. Un financement durable est essentiel pour répondre aux besoins critiques durant cette crise. Nous devons continuellement veiller à ce que les organisations autochtones disposent des ressources appropriées pour fournir les services nécessaires au maintien de la santé et de la sécurité des membres des Premières Nations vivant en milieu urbain. Les Premières Nations ont des besoins uniques en matière de santé qui nécessitent des interventions culturellement appropriées. »

Ce montant s'ajoute aux 15 millions de dollars annoncés le 18 mars 2020. Ce financement supplémentaire de 75 millions de dollars appuiera un plus grand nombre de projets communautaires qui répondent aux besoins critiques des populations autochtones pendant cette crise, y compris la sécurité alimentaire, les services de soutien en santé mentale ainsi que l'équipement sanitaire et de protection. Le financement des organisations autochtones destiné à la mise en oeuvre de projets commencera au cours des prochaines semaines.

