Journée internationale de la diversité biologique 2020 : déclaration du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson





NORTH VANCOUVER, BC, le 22 mai 2020 /CNW/ - « Aujourd'hui, le monde célèbre la Journée internationale de la diversité biologique, et le thème de cette année est "Nos solutions sont dans la nature".

« La santé, la sécurité et le bien-être de tous les Canadiens sont la priorité absolue du gouvernement du Canada. Le milieu scientifique nous dit qu'il existe un lien fondamental entre la nature, un climat stable et le bien-être humain.

« Nous, les Canadiens, avons la chance d'avoir des richesses de la nature en abondance dans nos cours, un privilège qui s'accompagne d'une énorme responsabilité : celle de les protéger. En prenant soin de nos forêts, océans, lacs et rivières, si précieux, nous préservons également les diverses espèces végétales et animales qui y vivent.

« Les changements climatiques sont toujours une menace à long terme pour notre santé et notre bien-être, et la nature est au coeur de la solution. Nous ne pouvons tout simplement pas atteindre notre objectif sans des solutions climatiques efficaces qui reposent sur la nature, puisqu'elles ont le potentiel de représenter plus de 30 p. 100 des solutions climatiques mondiales.

« Je suis fier du travail acharné que j'accomplis avec la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne pour atteindre l'objectif du Canada de conserver un quart de nos terres et un quart de nos océans d'ici 2025, et de faire le nécessaire pour que ces chiffres s'élèvent à 30 p. 100 d'ici 2030. Pour atteindre ces cibles ambitieuses, nous nous employons activement à créer davantage d'aires protégées et à accroître la superficie du réseau de Parcs Canada en partenariat avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les peuples autochtones et les collectivités locales.

« Je travaille avec le ministre des Ressources naturelles au projet qu'a le Canada de planter deux milliards d'arbres au cours des dix prochaines années. Ce projet nous aidera à lutter contre les changements climatiques, tout en faisant avancer les priorités du Canada dans le domaine de la biodiversité, priorités qui visent notamment à améliorer l'habitat des espèces en péril, à conserver des milieux humides et à réduire la pollution de l'eau.

« La biodiversité et des écosystèmes sains sont essentiels à notre santé et à notre bien-être en tant que Canadiens. Ensemble, nous pouvons protéger notre patrimoine naturel pour les générations à venir. »

