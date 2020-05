NTT va améliorer l'expérience et la sécurité des fans d'INDYCAR au circuit Indianapolis Motor Speedway





En préparation de la 104e édition de la course Indianapolis 500 présenté par Gainbridge, récemment reportée, NTT Corporation (NTT) a annoncé aujourd'hui les perfectionnements accélérant les technologies intelligentes qui vont être apportés au circuit Indianapolis Motor Speedway (IMS), afin d'améliorer l'expérience et la sécurité des fans d'INDYCAR lors du retour du « Plus grand spectacle de course » (Greatest Spectacle in Racing) qui aura lieu le dimanche 23 août 2020.

« Nous sommes ravis de savoir que lorsque les fans arriveront à l'IMS pour l'Indy 500, ils pourront bénéficier d'un parcours amélioré, de classe mondiale et unique en son genre dans ce qui est la Capitale mondiale de la course automobile », a déclaré Mark Miles, président et chef de la direction de Penske Entertainment Corp. « L'avenir du sport dépendra de la capacité d'utiliser la technologie pour améliorer l'expérience, la sécurité et le confort des fans. NTT aide l'IMS et le championnat INDYCAR à trouver de nouvelles façons passionnantes de mélanger tradition et innovation, et, à terme, de préserver et de faire progresser l'historique de découverte et de progrès du "Plus grand spectacle de course" (The Greatest Spectacle in Racing). »

NTT tirera parti de sa plateforme de données Accelerate Smart pour faire fonctionner un mur multimédia (Media Wall) de 100 pieds (30,50 mètres) de large qui sera installé à la base du bâtiment historique de la Pagode et qui permettra aux fans d'accéder à des informations basées sur des données sur la course en temps réel. Très visible, le Media Wall attirera dès son lancement l'attention des fans avec des expériences 3D, la visualisation de 143 points de données tirés de chaque voiture et de multiples flux en direct tout autour de la piste. La plateforme Accelerate Smart de NTT utilisera également l'apprentissage automatique pour indiquer où les voitures devraient se trouver sur la piste et prédire leurs prochains mouvements, tandis que l'IA identifiera les meilleures batailles sur la piste et mettra en lumière les affrontements en temps réel avec des prédictions sur les arrêts au stand, les vitesses de pointe et plus encore.

« La plateforme Accelerate Smart de NTT consiste à intensifier les efforts pour améliorer considérablement l'expérience des fans de l'IMS. Lors de l'Indy 500 de cette année, les statistiques et les informations de la plateforme permettront d'offrir une expérience transformée de la Pagoda Plaza, fournissant aux fans se trouvant sur place des informations clés et passionnantes sur la compétition qui n'étaient jusqu'ici pas disponibles en temps réel », a déclaré J. Douglas Boles, président de l'Indianapolis Motor Speedway. « Par ailleurs, NTT va renforcer notre grille de sûreté et de sécurité, contribuant au bien-être des spectateurs et des participants au plus grand événement sportif d'une journée au monde. »

La solution Accelerate Smart de NTT destinée à l'IMS comprend des mesures de sûreté et de sécurité qui rendront plus efficaces les opérations et la supervision de la sécurité des événements. L'analyse des données et les informations tirées de ces données permettront de détecter les problèmes de congestion de la foule et des véhicules, et de disposer d'alertes prédisant les tendances aux portes et dans les tunnels. La sûreté et la sécurité améliorées, activées par le numérique, établiront un modèle permettant de promouvoir une expérience cohérente pour l'IMS, ainsi que pour tous les événements ayant lieu sur le site d'INDYCAR.

« L'avenir du sport signifie proposer aux fans des contenus principalement numériques, disposer d'un meilleur accès à la technologie et tirer parti de sites comme l'IMS, pour attirer l'attention des fans par le biais de nouveaux canaux », a confié pour sa part Akira Shimada, vice-président exécutif principal de NTT. « Notre plateforme de données Accelerate Smart va transformer numériquement l'engagement des fans d'INDYCAR pour lui conserver sa position de leader dans le sport automobile, tout en créant une expérience de course plus sûre. »

Les dirigeants de Penske et de l'IMS ont fait de la connectivité un thème clé de l'investissement pour permettre aux fans d'accéder en temps réel à autant de données et d'informations que possible. Dans le cadre de l'orientation numérique, NTT a également optimisé l'application mobile INDYCAR alimentée par NTT DATA pour fournir aux fans un deuxième écran leur permettant voir en direct les vidéos des caméras embarquées pendant les courses, de suivre les prévisions météorologiques, de créer et suivre des équipes fantastiques, de retrouver les meilleurs moments en replay et bien d'autres choses encore.

NTT s'est engagée à accélérer l'avenir de la course intelligente et à créer la prochaine génération de fans d'INDYCAR qui souhaitent profiter du sport via une expérience plus numérique. C'est en partie pourquoi NTT, un leader mondial des technologies de l'information et des communications, est le principal sponsor de la série NTT INDYCAR depuis 2019, ainsi que le partenaire technologique officiel d'INDYCAR, de la série NTT INDYCAR, de l'Indianapolis Motor Speedway, d'Indianapolis 500 et de la course Brickyard 400 de la NASCAR.

À propos de NTT

NTT croit dans la résolution des problèmes sociaux à travers ses opérations commerciales en appliquant la technologie pour le bien. Nous aidons nos clients à accélérer leur croissance et à lancer les nouveaux modèles d'entreprise actuels innovants. Nos services incluent des conseils, une technologie et des services gérés d'entreprise numérique pour la cybersécurité, les applications, l'environnement travail, le nuage, les centres de données et les réseaux, le tout soutenu par notre expertise approfondie du secteur et notre innovation.

En tant que l'un des cinq principaux prestataires mondiaux de solutions technologiques et commerciales, nos diverses équipes opèrent depuis 88 pays et régions, et fournissent leurs services dans plus de 190 d'entre eux. Nous desservons 85 % des sociétés du classement Fortune Global 100 ainsi que des milliers d'autres clients et communautés à travers le monde.

Pour plus informations sur NTT, visitez le site www.global.ntt/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 mai 2020 à 07:40 et diffusé par :