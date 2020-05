L'AGCO Agriculture Foundation lance son Programme d'aide COVID-19 avec un don de 100 000 USD au World Food Program USA





L'AGCO Agriculture Foundation (AAF), une fondation privée qui s'engage à éradiquer la faim par le biais du développement agricole durable, a annoncé aujourd'hui le lancement de son Programme d'aide COVID-19 (COVID-19 Aid Program), avec une subvention de 100 000 USD au Programme alimentaire mondial États-Unis (World Food Program USA, WFP USA), en soutien à la réponse d'urgence des Nations Unies dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, à travers le Programme alimentaire mondial (World Food Programme, WFP).

La subvention inaugurale du Programme d'aide COVID-19 de l'AAF à WFP USA aidera le WFP, la principale agence humanitaire de lutte contre la faim dans le monde, à continuer de fournir des vivres et des fournitures essentielles, au maximum de sa capacité. Notre donation se concentrera sur les populations les plus vulnérables d'Afrique et d'Amérique latine.

« L'urgence à résoudre la faim dans le monde est devenue encore plus grande avec l'arrivée du coronavirus, et nous orientons notre soutien mondial vers le World Food Program USA pour soutenir les efforts de lutte contre la COVID-19, du WFP. Notre financement va aider à suivre l'impact de la pandémie, à pré-positionner des denrées alimentaires et des fournitures médicales dans les communautés vulnérables d'Afrique et d'Amérique latine, ainsi qu'à soutenir les cellules de coordination de la chaîne d'approvisionnement nouvellement créées sur le terrain », a déclaré Lucinda Smith, présidente du conseil d'administration de l'AGCO Agriculture Foundation.

« Nous sommes reconnaissants envers l'AGCO Agriculture Foundation pour leur généreux don et leur soutien permettant de lever les fonds indispensables aux efforts de réponse à la crise engendrée par la COVID-19, du WPF », a confié Barron Segar, président et chef de la direction du World Food Program USA. « Le WFP sert d'épine dorsale en termes de logistique et de transports pour la communauté humanitaire, et la contribution de l'AAF est essentielle pour garantir que le WFP puisse faire parvenir des vivres et des fournitures de première nécessité aux millions de personnes les plus vulnérables. »

L'AAF a décidé de verser une somme égale aux dons recueillis sur le lien www.wfpusa.org/aaf-match à hauteur de 100 000 USD.

« Nous aimerions inviter nos parties prenantes à contribuer à la réponse d'urgence mondiale du World Food Program USA, pour faire face à ces besoins vitaux », a indiqué pour sa part Metti Richenhagen, directrice générale de l'AGCO Agriculture Foundation.

« L'AGCO Agriculture Foundation a lancé le Programme d'aide COVID-19 avec un financement total de 500 000 USD ; elle verse également des subventions à des organisations locales à but non lucratif, axées sur la prévention et la lutte contre la faim dans les communautés où nous vivons et travaillons à travers le monde. »

À propos de l'AGCO Agriculture Foundation (AAF)

L'AGCO Agriculture Foundation (AAF), lancée par AGCO Corporation (NYSE : AGCO) en 2018, est une fondation privée dont la vision est de prévenir et de réduire la faim. La fondation élabore des programmes percutants qui assurent la sécurité alimentaire, favorisent le développement agricole durable, et permettent de construire les infrastructures agricoles nécessaires dans les communautés agricoles marginalisées. L'AAF est basée à Vaduz, au Liechtenstein, et les opérations sont gérées à Duluth, en Géorgie (États-Unis). Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.agcocorp.com/commitment/sustainability/focus-areas/communities.html.

À propos du World Food Program USA

Le World Food Program USA est le leader reconnu dans les efforts réalisés en Amérique pour éradiquer la faim dans le monde, inspirant les citoyens à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour créer un monde où la faim n'existera plus. Le WFP USA travaille avec des décideurs, des sociétés, des fondations et des particuliers américains, afin de générer des ressources financières et en nature, pour le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, destiné à nourrir les familles dans le besoin à travers le monde, et à élaborer les politiques qui permettront de réduire la faim dans le monde. Pour en savoir plus sur la mission du WFP USA, rendez-vous sur le site www.wfpusa.org.

